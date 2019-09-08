Политолог Андрей Серенко: ЛДПР может заменить графу «против всех»

СЕГОДНЯ 22:36 2019-09-08T22:36:31+03:00

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Политолог, координатор Клуба экспертов Волгограда Андрей Серенко считает, что на выборах губернатора 8 сентября 2019 года в Волгоградской области интрига отсутствовала изначально. А что касается выборов в областную Думу, то здесь еще возможны сенсации, ведь для «Единой России» любой результат выше 30% будет феноменальным успехом.

«Волгоградцы показали максимальную явку, которая могла быть в это время года. Волгоград никогда не отличался электоральной дисциплиной. Но по традиции активней было село. Так что выборы вполне можно считать легитимными. Пришли на участки те, кто хотел прийти, для кого вопрос формирования власти является важным.

Перед выборами я давал прогноз, что Бочаров наберет 60 - 65%. Пока по результатам экзитполов и предварительных итогов голосования цифры за 70%. Посмотрим, какой будет результат, но победа в первом туре не вызывает сомнений. Куда интересней то, кто станет вторым на выборах губернатора и как распределят места политические партии на выборах в Волгоградскую областную Думу. Ведь это - репетиция выборов в Государственную Думу РФ, которые будут через два года. Сенсации возможны.

Лично мне интересно соотношение между ЛДПР и КПРФ. У нас традиционно «красный» регион, у нас всегда коммунисты брали второе место. Но я вижу по настроениям людей, что партия ЛДПР начинает заменять собой графу «против всех». И поэтому эта партия может рассчитывать, что недовольные партийной системой избиратели предпочтут голосовать за партию Жириновского, как за альтернативу всем остальным политическим партиям, а не только «Единой России». Так что я жду возможной сенсации в Волгоградской области или в отдельных городах и районах.

Понятно, что интрига на выборах губернатора отсутствовала изначально. А вот партийные расклады могут быть интересными. К тому же, учитывая уровень протестных настроений, не думаю, что «Единая Россия» возьмет больше 40% по партийным спискам. Это максимум, на что партия власти может сегодня рассчитывать. И то это своеобразное электоральное чудо. Для «Единой России» любой результат выше 30% - это феноменальный успех», - поделился с «КП-Волгоград» Андрей Серенко.

ИСТОЧНИК KP.RU