Куда сходить в День города 2019 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

Волгоград масштабно отметит 430-й день рождения 31 августа и 1 сентября 2019 года. Готовятся к юбилейной дате уже сейчас. В программе праздничных мероприятий на День города 2019 в Волгограде множество интересных событий - концерты, флешмобы, чемпионат по силовому экстриму, фестиваль еды и баня-фест, спортивные турниры, живые скульптуры, парусная регата, парад студенчества, дискотека, карнавал и салют. Причем начнут отмечать День города 2019 волгоградцы еще 24 августа на молодежном фестивале «Берег» с группой 7Б, Гречкой, группой «Хлеб» и другими. Главные события праздника развернутся 31 августа и 1 сентября 2019 года на обновленной Центральной набережной и в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена», на площади у музея «Россия - моя история» в пойме Царицы и в Комсомольском саду. Отметят День города 2019 и во всех районах Волгограда, причем праздновать будут вплоть до середины сентября. Что будет интересного и куда сходить на День города 2019 в Волгограде, подскажет путеводитель «КП-Волгоград». Для вас - полная программа праздничных мероприятий.

МОЛОДЕЖНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И АКЦИИ

24 августа 2019 с 10.00 до 23.00 - фестиваль «Берег-2019» (Гречка, 7Б, Хлеб), парк Победы напротив Волгоград Арены.

24 августа 2019 с 16.00 до 19.00 - большой городской пленэр, парк Победы

24 августа 2019 с 18.00 до 21.00 - фестиваль «Музыкальный Джем», парк Победы

14 сентября 2019 в 13.00 - парад студенчества, площадь Павших Борцов – Центральная набережная

19 сентября 2019 в 10.00 - посвящение в кадеты, Мамаев курган.

ПРАЗДНИК НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Верхняя терраса:

31 августа 2019 с 11.00 до 14.00 - фестиваль «Цветочный джем».

31 августа 2019 с 11.00 до 20.00 - финал конкурса «Уличный артист»

31 августа 2019 с 14.00 до 16.00 - финал конкурсов фото- и видеороликов, «Звезда по соседству».

31 августа 2019 с 15.00 до 18.00 - фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

1 сентября 2019 с 11.00 до 15.00 - конкурс рисунков на мольбертах, арт-моб кадет, интерактивные выставки и площадки, аллея настольных игр (шашки, шахматы, морской бой, крестики-нолики), аквагрим, мастер-классы, открытый пленэр и мастер-класс от художника Андрея Выстропова.

1 сентября 2019 с 11.00 до 17.00 - Фестиваль современного искусства, творческие лаборатории

1 сентября 2019 с 15.00 до 18.00 - интерактивные площадки, фестиваль «Ожившая история города».

Нижняя терраса:

31 августа 2019 с 18.00 до 21.00 - 6-й этап чемпионата России по силовому экстриму «Сталинградская битва».

31 августа 2019 с 21.00 до 23.00 - молодежная дискотека VOLGOGRAD FEST.

1 сентября 2019 с 17.00 до 18.45 - карнавал «Волгоградская маска».

1 сентября 2019 с 19.00 до 22.00 - гала-концерт со звездой.

1 сентября 2019 в 22.00 - фейерверк.

ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ И ФОЛЬКЛОР В КОМСОМОЛЬСКОМ САДУ (за НЭТом)

31 августа 2019 в 10.00 – фотосушка, в 11.00 - массовый пленэр, конкурс детских рисунков на асфальте, в 13.00 – концерт.

31 августа и 1 сентября 2019 с 12.00 до 20.00 - фестиваль еды «Вкусно! Маркет».

31 августа 2019 с 12.00 до 17.00 - фольклорный праздник «ФолкГрад».

1 сентября 2019 с 12.00 до 17.00 - #ЭтноФест

1 сентября 2019 в 17.00 - танцевальный флешмоб.

КАРНАВАЛ и БАНЯ-ФЕСТ У МУЗЕЯ В ПОЙМЕ ЦАРИЦЫ

31 августа 2019 с 12.00 до 16.00 – театрализованное представление «Царицынский променад», площадь у интерактивного музея «Россия – моя история».

31 августа 2019 с 16.00 до 20.00 - Царицынский бал, конкурс исторических костюмов, «живые картины», в 16.30 – концерт Царицынской оперы, в 18.00 – эстрадный концерт.

1 сентября 2019 с 12.00 до 21.00 - фестиваль «БаняLife».

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

30 августа 2019 в 10.00 - фитнес-марафон «Зарядка с чемпионом», ДК, ул. Богунская, 3.

30, 31 августа, 1 сентября 2019 с 10.00 до 17.00 - парусная регата «Кубок Сталинграда», река Волга.

30 августа 2019 в 16.00, 31 августа в 10.00 - фестиваль «Футбольная вечеринка», стадион «Электроник».

30 августа 2019 в 16.00 - открытый мастер-класс «Каратэ для всех», спортплощадка, ул. Лавочкина, 6/2.

30 августа 2019 в 17.00 - фитнес-марафон, семейные эстафеты, спортплощадка, ул. 51-й Гвардейской, 29а.

31 августа 2019 с 10.00 до 16.00 - открытый турнир по прыжкам на батуте, акробатике и эстетической гимнастике, ВГАФК, пр. Ленина, 78.

31 августа 2019 с 15.00 до 18.00 - турнир по паркуру, парк Дружбы «Волгоград-Баку».

31 августа 2019 с 10.00 до 16.00 - турнир по флорболу, Спорткомплекс, ул. Козловская, 69.

31 августа 2019 с 10.00 до 16.00 - турнир по рукопашному бою, ФОК «Молодежный», ул. Молодежная, 35.

31 августа 2019 в 11.00 - товарищеский матч и мастер класс по футболу с участием бывших игроков «Ротора», школа №55 «Долина знаний».

31 августа 2019 с 14.30 до 17.30 - открытый турнир по БМХ-фристайлу, парк Дружбы «Волгоград-Баку».

31 августа 2019 в 14.00 - шоссейная гонка «Волжский ветер», Нулевая продольная, старт у моста через Волгу.

31 августа 2019 в 11.00 - турнир по быстрым шахматам, верхняя терраса наб. 62-й Армии.

31 августа 2019 с 15.00 до 18.00 – спортивный праздник, пробег «Волгоградская миля», массовая зарядка с чемпионом, пробег роллеров, ЦПКиО.

4 сентября 2019 в 16.00 - спортивный праздник, площадь у «Авангарда».

4 сентября 2019 в 18.00 - мастер-класс по тхэквондо, парк Аттракционов, Спартановка.

7 и 8 сентября 2019 с 10.00 до 15.00 - соревнования по гребле на байдарках и каноэ, озеро Денежное.

13 сентября 2019 в 10.00 - фестиваль «Спорт без границ», лицей №8.

15 сентября 2019 с 12.00 до 15.00 - Волгоградский велопарад, площадь у Царицынской оперы – пр. Ленина - пл. Советская.

КАК ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ГОРОДА 2019 В РАЙОНАХ ВОЛГОГРАДА

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

30 августа 2019 в 10.00 - массовая зарядка, Севастопольская набережная.

31 августа 2019 в 10.00 - турнир по стритболу, Севастопольская набережная.

31 августа 2019 с 10.00 до 12.00 - акция «Трамвай желаний», трамвай №11.

31 августа 2019 с 18.00 до 21.00 - молодежный фестиваль «Пестрое небо Красноармейска», Севастопольская набережная.

31 августа 2019 в 17.00 - концерт, б-р Энгельса.

1 сентября 2019 в 20.00 - концерт, в 22.00 - пиротехническое шоу, Севастопольская набережная.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

29 августа 2019 в 18.00 - открытие парка «50 лет Октября» за «Авангардом».

30 августа 2019 в 17.00 - концерт, ул. Кирова, 132.

3 сентября 2019 в 17.00, 4 сентября в 15.30, 5 сентября в 17.00 - праздник, площадь у «Авангарда».

6 сентября 2019 в 17.00 - спортивный праздник, ул. Шумилова, 75.

6 сентября 2019 в 17.00 - молодежная акция, парк семейного досуга.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

26 августа 2019 в 17.00 - праздник в пос. Водный.

27 августа 2019 в 17.00 - праздник в пос. Верхняя Ельшанка.

28 августа 2019 в 18.00 - праздник в ЖК «Долина».

29 августа 2019 в 17.00 - праздник у ДК пос. Горьковский.

29 августа 2019 в 18.00 - праздник в парке Лесогород.

30 августа 2019 с 17.00 до 20.00 - праздник у ДК района.

6 сентября 2019 в 14.00 - краеведческий турнир среди старшеклассников, ТРЦ «Акварель».

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

30 августа 2019 в 17.00 - танцевальный марафон, сквер Саши Филиппова.

31 августа 2019 в 11.00 - детский праздник, сквер Саши Филиппова.

31 августа 2019 в 17.00 - концерт, сквер Саши Филиппова.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

30 августа 2019 в 18.00 - концерт, Центральная площадь поселка Гумрак.

31 августа 2019 в 18.00 - праздник в парке Семейный.

6 сентября 2019 в 17.00 - мастер-класс по баскетболу, в 18.00 - концерт в парке Героев-летчиков.

11 сентября 2019 в 15.00 - военно-спортивная игра «Хронограф», парк «Русь».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

31 августа 2019 в 10.00 - футбольный турнир, ЦПКиО.

31 августа 2019 в 15.00 - праздник, сквер Пушкина.

31 августа 2019 в 15.00 - праздник у ЦКиД «Родина».

31 августа 2019 в 15.00 - праздник, ЦПКиО.

1 сентября 2019 с 11.00 до 17.00 - литературный перекресток, сквер Пушкина.

1 сентября 2019 в 10.00 - фестиваль национальных культур, ЦПКиО.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

30 августа 2019 в 16.00 – ретро-танцы, в 17.30 - развлекательная программа, парк Гагарина.

30 августа 2019 в 17.00 - молодежный фестиваль, велотриал, мастер-классы файерщиков, сквер 70-летия Победы.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

28 августа 2019 в 16.00 - концерт, парк Аттракционов, Спартановка.

29 августа 2019 в 16.00 - спортивный фестиваль, парк Аттракционов, Спартановка.

30 августа 2019 в 17.00 - праздник, пос. Нижний Тракторный.

30 августа 2019 в 17.00 - праздник, п. ГЭС, ул. Героев Шипки, 21.

3 сентября 2019 в 18.00 - праздник у МЦКиД «Ударник».

4 сентября 2019 в 11.00 - мастер-классы от клуба «Черные тигры», парк Аттракционов, Спартановка.

6 сентября 2019 в 15.00 - веселые старты, площадка перед бассейном «Дельфин».

6 сентября 2019 в 18.00 - праздник в поселке Водстрой.