В Волгограде отменили авиашоу на день города

СЕГОДНЯ 18:52 2019-08-31T18:52:17+03:00

Изменить размер текста: A A

День города в 2019 году Волгоград отмечает с размахом. Праздник будет идти два дня. В программе на 1 сентября произошли изменения. Будут карнавал, концерт Елки и салют, а вот авиашоу отменили. Фронтовые бомбардировщики и истребители, а также военные вертолеты в день города над Волгоградом в этом году не пролетят.

- Принято решение об отмене авиашоу 1 сентября в Волгограде в связи с погодными условиями в районе аэродрома базирования авиационной техники, - сообщили «КП-Волгоград» организаторы.

При этом выставка военной техники уже развернулась в Центральном парке культуры и отдыха на берегу Волги. 1 сентября там пройдут акция "Служба по контракту - твой выбор" и показательные выступления на земле.

Смотрите программу праздника , и помните, что на алкоголь во время праздника действует запрет, дороги перекроют, зато общественный транспорт будет ходить часто и допоздна, а проезд в трамваях и троллейбусах - бесплатный. Все события праздника - в онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU