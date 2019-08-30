На матч Ротор – Торпедо болельщиков повезут электрички

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-30T11:33:53+03:00

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В субботу, 31 августа 2019 года в 19.00 на стадионе «Волгоград арена» «Ротор» сразится с лидером ФНЛ - московским «Торпедо». Этот матч может стать самым посещаемым в истории лиги. Чтобы болельщики из разных районов города смогли без проблем доехать до стадиона, в день поведения футбольного матча электрички будут делать дополнительные остановки на Мамаевом кургане, пустят и дополнительные поезда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, доехать 31 августа до стадиона «Волгоград Арена» можно будет на электричке №6418 «Шпалопропитка - Тракторная Пассажирская», которая отправится со станции Шпалопропитка в 15.48 и прибудет на Мамаев Курган в 16.53. Электропоезд №6708/6707 «Шпалопропитка - Аэропорт» с отправлением из Красноармейского в 15.08 прибудет на Мамаев Курган в 16.07. Также в этом направлении в 17.50 пойдет электричка №6712/6711 «Шпалопропитка – Аэропорт». У стадиона она остановится за несколько минут до начала матча - в 18.48. Дополнительно назначили электричку №6318 «Шпалопропитка - Краснооктябрьская» с отправлением в 17.36. У стадиона она будет в 18.34.

Обратно со стадиона болельщики смогут уехать электричкой №6736/6735 «Аэропорт - Шпалопропитка», которая отправится от Мамаева Кургана в 21.20 и доедет до Шпалопропитки в 22.20. Также продлят маршрут электропоезду №6319, который проследует от станции Краснооктябрьская до Шпалопропитки. Отправление с Мамаева кургана в 21.51, прибытие на конечную станцию Шпалопропитка - в 22.58.

Дополнительный рейс электрички №6329 Волгоград-1 - Шпалопропитка назначен и на 1 сентября. После концерта Елки и салюта электропоезд со станции Волгоград-1 отправится в 22.55, в пути сделает все остановки и прибудет на Шпалопропитку в 23.55.

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ИСТОЧНИК KP.RU