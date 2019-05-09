2019-05-09T13:01:10+03:00
Общество

В Волгоградской области в Бессмертный полк встали 150 тысяч человек

В этом году акция собрала рекордное число участников в нашем регионе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Участники шествия прошли от легендарного дома Павлова в Волгограде до главной высоты - Мамаева кургана.Участники шествия прошли от легендарного дома Павлова в Волгограде до главной высоты - Мамаева кургана.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В полдень 9 мая 2019 года волгоградцы и гости города-героя присоединились к многотысячному шествию «Бессмертный полк», которое началось от легендарного Дома Павлова. В Волгограде акция проходит уже в седьмой раз, и с каждым годом участников становится все больше. Так, в прошлом - 2018 - году в волгоградской шествии приняли участие около 60 тысяч человек. А в этом году общее число людей, которые прошли в Бессмертном полку, в регионе перевалило отметку 150 тысяч.

Бессмертный полк шагает по Волгограду.

Родственники героев войны с плакатами вышли на проспект Ленина.

Бессмертный полк прошагал по Воллгограду уже в седьмой раз. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бессмертный полк прошагал по Воллгограду уже в седьмой раз.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Впереди колонны - губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых ведомств.

- Каждая семья в той войне потеряла родственников. И моя семья также. Поэтому, встав в ряды «Бессмертного полка», у каждого свои переживания и внутренние ощущения от этого. Эти люди пришли сюда не по приказу, а исключительно из своих личных убеждений. И сегодня мы вместе, все сопричастны к этой Победе, которая дала возможность нам жить, развиваться, любить, созидать. Это сложно описать словами. скажу так - это душевный порыв, - отметил глава региона Андрей Бочаров.

Война затронула каждую семью, поэтому сегодня в строю и руководитеи области и города и силовых ведомств, и обычные волгоградцы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Война затронула каждую семью, поэтому сегодня в строю и руководитеи области и города и силовых ведомств, и обычные волгоградцы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вместе с ними в этом году шагал и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Впервые в этом году волгоградская епархия решила не проводить Крестный ход отдельно, а присоединиться к Бессмертному полку.

- Движение «Бессмертный полк» в нашей стране не делает различий по национальным, религиозным и политическим признакам. В этом проявляется удивительная способности людей объединяться на основе любви к Родине и любви к нашим павшим, - сказал накануне Феодор. – Церковь всегда чтила защитников Отечества. И в День Победы мы вспоминаем их всех.

Митрополит шел в колонне с портретом своего духовного отца, архиепископа Михея (Хархарова), участника Великой Отечественной войны, закончившего ее в Берлине.

Колонна пока растянулась на несколько километров. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Колонна пока растянулась на несколько километров.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Путь «Бессмертного полка» в Волгограде долгий – от дома Павлова до главной высоты России Мамаева Кургана. А, учитывая жару, какая сегодня установилась после дождя в городе, еще и трудный. Кто-то присоединился к шествию впервые. Но многие участвуют много лет подряд, причем целыми семьями. Много пришло молодых пар с детьми. Даже с совсем еще маленькими - в колясках. Поэтому по всему пути следования «Бессмертного полка» в Волгограде дежурили врачи.

По ходу шествия дежурили медики, правоохранители и волонтеры. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По ходу шествия дежурили медики, правоохранители и волонтеры.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Помогают участникам шествия, многие из которых пришли с детьми, волонтеры. На протяжении всего маршрута движения дежурят кареты скорой медицинской помощи, наряды полиции и дружинники, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Тысячи людей прошли к Мамаеву кургану вместе с Бессмертным поком. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Тысячи людей прошли к Мамаеву кургану вместе с Бессмертным поком.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Движение на участке во время шествия было ограничено для движения. После завершения акции «Бессмертный полк» на Мамаевом кургане пройдет панихида по погибшим. Православные верующие будут молиться за тех, чьи портреты несли.

Завершилось шествие у подножья Родины-матери. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Завершилось шествие у подножья Родины-матери.Фото: Екатерина СИМОХИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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