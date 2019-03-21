Умер актер Петр Зайченко, сыгравший в фильмах «Тарас Бульба», «Такси-блюз» и «Сибирь. Монамур»

21 марта 2019 года стало известно о кончине Петра Зайченко. В апреле известному волгоградскому актеру исполнилось бы 76 лет. До дня рождения он не дожил чуть больше недели. В феврале у Петра Петровича случился инфаркт – в ночь на 8 февраля его срочно увезли в реанимацию волгоградской областной больницы. Несколько дней он находился под присмотром медиков и, как рассказывали родственники, чувствовал себя нормально.

Через несколько дней Петра Зайченко даже хотели перевести в кардиоцентр, а это означало, что самочувствие актера должно было быть как минимум стабильным. Да и близкие тогда были уверены, что любимый всеми актер обязательно поправится. Но врачи не стали спешить.

- Дедушка все это время с февраля был в палате интенсивной терапии. Его уже хотели переводить в обычную палату или домой. Но нас сразу предупредили: дома нужен очень длительный уход. Мы согласились, сиделку нашли, квартиру подготовили и уже сегодня-завтра хотели перевозить. А в десять утра сообщили, что он скончался, - рассказала «Комсомолке» внучка актера Ксения.

Похороны состоятся в ближайшие выходные. Напомним, в 2013 году во время съемок "Марьиной рощи" у актера случился инсульт.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Петра Петровича.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Петр ЗАЙЧЕНКО родился 1 апреля 1943 года в хуторе Кайсацкий Волгоградской области. Окончил Саратовское театральное училище им. Слонова (учился с Олегом Янковским), недолго служил в Волгоградском драмтеатре. Первой ролью в кино стал сержант Пухов в «Параде планет». В его активе более 50 картин. В 1998 году получил звание заслуженного артиста России. Лауреат приза "За лучшую мужскую роль" на Международном кинофестивале в Испании (за фильм "Крапачук").

ЛУЧШИЕ РОЛИ

«Парад планет», 1984, Иван Пухов

«Такси-блюз», 1990, Шлыков

«Мусульманин», 1995, Павел Петрович

«Тарас Бульба», 2009, Метелица

«Дом», 2011, Алексей Иванович Шаманов

«Сибирь. Монамур», 2011, дед Иван

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