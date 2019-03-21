2019-03-21T18:36:57+03:00
Общество

После смерти супруги Зайченко потерял интерес к жизни

Друзья делятся воспоминаниями о Петре Зайченко. Известный актер умер 21 марта 2019 года в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Петра Зайченко не стало 21 марта.Петра Зайченко не стало 21 марта.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Известный советский актер театра и кино Петр Петрович Зайченко умер в Волгограде 21 марта 2019 года. До 76-го дня рождения он не дожил всего десять дней. Его друзья и соратники вспоминают о нем с теплотой и грустью. И сожалеют о том, что после смерти супруги Зайченко совсем потерял интерес к жизни.

- Я знал Петра Петровича почти 40 лет. Мы вместе дебютировали. В 1984 году прошла моя первая персональная выставка, а он снялся в своем первом фильме «Парад планет». Мы часто соприкасались в работе, потом дружили. Я его навещал недели три назад, он был в состоянии полной отрешенности. Когда ушла супруга (она держала семью и была его главным стимулом), Петра не радовали уже ни внуки, ни правнук. Зайченко потерял интерес к жизни. Устал. Печально, что он так и не взял себя в руки. Он был единственным серьезным актером, который жил в Волгограде, а не в столице. Но мы уже созвонились с Сергеем Гармашом, все уже в курсе, - рассказал «КП-Волгоград» заслуженный художник России, геральдист Владислав Коваль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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