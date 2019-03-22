Прощание с Петром Зайченко пройдет на Димитриевском кладбище

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-22T15:28:59+03:00

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Прощание с известным актером Петром Зайченко пройдет в Волгограде в воскресенье, 24 марта 2019 года на центральном Димитриевском кладбище. «Гражданская панихида продлится с 13.00 до 14.00. Затем состоится отпевание в Казанском кафедральном соборе», - сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете культуры.

Известно, что Зайченко завещал, чтобы его похоронили рядом с любимой супругой - она была для него всем. Петр Петрович так и не оправился после смерти жены и, по словам, друзей, совсем потерял интерес к жизни. Валерия Николаевна покоится на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе.

- Похоронить дедушку все же решили на Димитриевском кладбище. Позже мы перезахороним к дедушке его супругу Валерию Николаевну, - рассказала «КП-Волгоград» внучка актера Ксения Амирова.

Проститься с известным и любимым актером Петром Зайченко в Волгограде хотят многие. Он снялся в десятках фильмов, был известен в России и за рубежом, но всю жизнь провел в родном городе. Жил скромно, много общался с людьми, с молодежью.

- Так получилось, что мы жили по соседству. Почти не общались, как-то не сложилось... Но человеком он был очень простым и непритязательным. После инсульта ходил тихонько по двору, с палочкой. Был доброжелательным человеком. Совсем не похожим на столичных "больших" людей со своими театрами, кортежами и толпами поклонников. Зато актёром Пётр Петрович был большим, - рассказывает Глеб Ширяев.

Фильм с участием Петра Зайченко "Сибирь. Монамур" (2011).

Известный советский актер театра и кино Петр Петрович Зайченко умер в Волгограде 21 марта 2019 года после продолжительной болезни. До 76-го дня рождения он не дожил всего десять дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU