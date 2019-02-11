Актера Петра Зайченко переводят в волгоградский кардиоцентр

11 Февр. 17:02 2019-02-11T18:54:22+03:00

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Поклонники известного актера Петра Зайченко очень переживают за его здоровье: ранним утром 8 февраля у Петра Петровича случился инфаркт и его экстренно увезли в реанимацию. Эти дни артист находится под пристальным наблюдением врачей. Родственников к нему не пускают, но родные регулярно общаются с медиками.

- Сейчас дедушке стало значительно лучше. Он идет на поправку. Состояние оценивается как нормальное. Еще несколько дней, точно пока неизвестно, он пробудет в больнице, а потом его переведут в кардиоцентр. Ждем направление, - рассказал внук Артем Папкин. - Очень приятно, что за дедушку многие переживают, помнят его и любят.

Петру Зайченко исполнилось 75 лет. В 2013 году во время съемок "Марьиной рощи" у актера случился инсульт.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Петр ЗАЙЧЕНКО родился 1 апреля 1943 года в хуторе Кайсацкий Волгоградской области. Окончил Саратовское театральное училище им. Слонова (учился с Олегом Янковским), недолго служил в Волгоградском драмтеатре. Первой ролью в кино стал сержант Пухов в «Параде планет». В его активе более 50 картин. В 1998 году получил звание заслуженного артиста России. Лауреат приза "За лучшую мужскую роль" на Международном кинофестивале в Испании (за фильм "Крапачук").

ИСТОЧНИК KP.RU