Дед Иван, Метелица и Шлыков: какими ролями запомнится Петр Зайченко

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-21T18:38:27+03:00

В картине «Такси-блюз» артист составил дуэт с известным музыкантом Петром Мамоновым (справа). Лента покорила Канны.

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Печальная новость облетела Волгоград за считанные минуты: ушел из жизни актер Петр Зайченко. На его счету почти 60 киноработ. Хотя слава к нему пришла поздно – уже к сорока годам. Как говорил сам актер: «В кино я попал благодаря знакомству с Василием Шукшиным».

Многие его помнят по работам в таких кинолентах, как «Парад планет» (Иван Пухов), «Тарас Бульба» (Метелица), «Волкодав из рода Серых Псов» (Фитела), «Дальнобойщики» (Леха), «Дом» (Алексей Иванович).

Петр Зайченко и Богдан Ступка в фильме "Дом". Скрин из киноленты.

А также в лентах «Гроза над Русью» (Матвей Хомяк), «Мусульманин» (Павел Петрович), «Русский бунт» (Пьянов), «Крестоносец» (Антон Караваев), "Последний забой".

Петр Зайченко и Сергей Гармаш в фильме "Последний забой". Скрин из киноленты.

И конечно же, «Такси-блюз». Блестяще сыграл актер митрополита Московского и всея Руси Филиппа в историческом сериале «София».

Зайченко в роли Митрополита в сериале "София". Скрин из киноленты.

Но самой значимой для него стала роль старика-старовера в фильме «Сибирь. Монамур». Фильм снимался в тяжелых условиях в Сибири. Лента получила семьдесят призов на международных и отечественных кинофестивалях, в том числе семь - за лучшую мужскую роль Петром Зайченко.

В "Сибирь. Монамур" Зайченко сыграл старика-старовера. Скрин из киноленты.

Последняя роль у волгоградца тоже была трагической – в сериале «Марьина роща» он сыграл Прохора Думинича.

- Мне предстояло сыграть человека с весьма непростой судьбой, который очень тяжело переживает, что его не взяли на фронт, - рассказывал Петр Зайченко.

Он справился с ролью. Но именно там, после заключительной сцены у него и случился первый инсульт. Здоровье актера окончательно пошатнулось.

Фильм с участием Петра Зайченко "Сибирь. Монамур" (2011).

СПРАВКА «КП»

Петр Зайченко успел сняться в 59-ти кинолентах, в их числе:

София (2016), сериал

Ленинград 46 (2014-2015), сериал

Марьина роща (2012), сериал

Сибирь. Монамур (2012)

Дом (2011)

Тарас Бульба (2009)

Пассажирка (2008)

Котов (2008)

Если нам судьба (2008), сериал

Две судьбы-4. Новая жизнь (2008), сериал

Последний забой (2006)

Завтрашние заботы (2006), сериал

Волкодав (2006)

Участок (2003), сериал

Дальнобойщики (2000), сериал

Русский бунт (2000)

Мусульманин (1995)

Крестоносец (1995)

Концерт для крысы (1995)

Шамара (1994)

Завещание Сталина (1993)

Армавир (1991)

Затерянный в Сибири /Lost In Siberia/ (1991)

Такси-блюз /Taxi blues/ (1990)

Плюмбум, или Опасная игра (1986)

Летное происшествие (1986)

Парад планет (1984)

ИСТОЧНИК KP.RU