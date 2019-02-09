У звезды фильма «Такси-блюз» Петра Зайченко случился инфаркт

На 75-ом году жизни у известного актера Петра Зайченко случился инфаркт. Произошло это в ночь на 9 февраля. Петр Петрович проснулся в половине четвертого утра и со словами, что ему очень больно в области груди, обратился за помощью к внуку.

- Сначала мы подумали, что это панкреатит. У бабушки был панкреонекроз, поэтому мы сильно перепугались. Но я несколько раз нажал на больную область и по ощущениям мы выяснили, что это сердце. Вызвали «скорую», - рассказал КП-Волгоград Артем Папкин.

Медики осмотрели Петра Петровича, ему временно полегчало. Но до шести утра он мучился болями и вскоре случился еще один приступ. Тогда приехала реанимация.

- Дедушке сделали обезболивающие уколы, через пять минут ему стало значительно лучше. Медсестра спрашивала, что болит, и он сказал – ничего, тело онемело от лекарств, - продолжает Артем. – Я попросил соседей помочь спустить дедушку в реанимобиль, его отвезли в больницу.

Родственники постоянно интересуются здоровьем Петра Зайченко. Врачи обнадеживают: хоть его состояние оценивается как тяжелое, но своевременное обращение за медицинской помощью значительно уменьшает риски.

Напомним, в 2013 году во время съемок "Марьиной рощи" у актера случился инсульт.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Петр ЗАЙЧЕНКО родился 1 апреля 1943 года в хуторе Кайсацкий Волгоградской области. Окончил Саратовское театральное училище им. Слонова (учился с Олегом Янковским), недолго служил в Волгоградском драмтеатре. Первой ролью в кино стал сержант Пухов в «Параде планет». В его активе более 50 картин. В 1998 году получил звание заслуженного артиста России. Лауреат приза "За лучшую мужскую роль" на Международном кинофестивале в Испании (за фильм "Крапачук").

ЛУЧШИЕ РОЛИ

«Парад планет», 1984, Иван Пухов

«Такси-блюз», 1990, Шлыков

«Мусульманин», 1995, Павел Петрович

«Тарас Бульба», 2009, Метелица

«Дом», 2011, Алексей Иванович Шаманов

«Сибирь. Монамур», 2011, дед Иван