После слов о пенсионерах тунеядцах депутат отказался от мандата

После того, как на внеочередном заседании волгоградской облдумы депутат-единоросс Гасан Набиев заявил, что пенсию 8 тысяч получают только «алкаши и тунеядцы», разразился скандал. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ему стыдно за такие слова коллеги. Сергей Шнуров высмеял оскандалившегося депутата в стихах. Парламентария с миллионным доходом коллеги по партии сначала просто осудили, а потом и вовсе исключили из «Единой России». А волгоградцы писали петиции, с требованием, чтобы депутат сдал свой мандат. И 14 марта Гасан Набиев это сделал - написал заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной Думы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном парламенте, его заявление уже рассмотрели в профильном комитете. Окончательное решение депутаты вынесут на ближайшем заседании облдумы 21 марта.

- Сегодня заявление Гасана Набиева рассмотрели на заседании комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий. Депутаты рекомендовали областной Думе его удовлетворить, - сообщил «КП-Волгоград» собеседник. - Профильный комитет поддержал проект постановления о досрочном прекращении полномочий Гасана Набиева с 14 марта 2019 года.

Гасан Набиев избирался по Жирновскому одномандатному избирательному округу №4. после того, как оскандалившийся депутат покинет региональный парламент, его мандат останется вакантным до сентября, когда пройдет очередной единый день голосования.

Напомним, депутат-единоросс с доходом в десятки миллионов в год Гасан Набиев остался без партбилета и мандата из-за неосторожного заявления, сделанного на заседании облдумы. В тот день парламентарии в регионе обсуждали федеральный закон о социальных доплатах к мизерным пенсиям неработающих пенсионеров. Набиев заявил, что пенсию в 8 тысяч получают только «алкаши и тунеядцы». И что они сами в этом виноваты. А те, кто нормально работал, получают и 20, и 25 тысяч рублей. Миллионы россиян эти слова задели за живое. Ведь только в Волгоградской области пенсия ниже прожиточного минимума у почти 90 тысяч человек.

Сначала за слова члена партии извинилась "Единая Россия", а на следующий день и сам депутат. Но коллеги его не простили. Слишком большой резонанс вызвали эти слова.

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