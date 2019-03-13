Депутата Гасана Набиева исключили из партии за реплику "про алкашей и тунеядцев"

Заседание президиума регионального политсовета «Единой России» в Волгограде началось 13 марта в 13.00. Несчастливым 13-е число стало как минимум для одного человека, хотя винить ему надо не цифры, а свой собственный язык. Депутата волгоградской областной думы Гасана Набиева исключили из партии «Единая Россия» и фракции в Волгоградской областной думе. Об этом заявил секретарь волгоградского отделения партии «ЕР» в Волгоградской области Сергей Горняков. Депутат, заявивший, что пенсию размеров в 8 тысяч получают только алкаши и тунеядцы, остался без партбилета.

Сам Набиев на заседании не присутствовал.

- Мы его приглашали, но он позвонил и сказал, что не сможет прийти, - заявил Сергей Горняков.

Напомним, вчера, 12 марта исключить из партии Набиева за скандальную реплику рекомендовала комиссия по этике «Единой России» в Москве. Председатель комиссии по этике Валентина Терешкова пояснила, что высказывания волгоградского коллеги оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь. А до этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что ему за слова Набиева "реально стыдно".

Сам депутат за свои слова извинился на следующий день после того заседания. Но коллеги его не простили. Слишком сильный резонанс получили эти слова. Особенно цинично это было слышать из уст человека, который в год зарабатывает десятки миллионов рублей.

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