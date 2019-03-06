Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы

Сначала высказываниями про то, что жить на макарошках можно вполне себе здорово, отличилась саратовская чиновница. Теперь на волне волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев. Он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. Депутаты рассмотрели и поддержали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Во время обсуждения и разгорелась дискуссия. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения.

Представлял законопроект депутат Волгоградской областной Думы Михаил Таранцов. Он заявил, что принятие закона хотя и позволит на 300 - 700 рублей увеличить самые маленькие пенсии, но проблемы в целом не решит. Эксперты оценивают реальный прожиточный минимум в 20 тысяч рублей. А малоимущие пенсионеры даже после доплаты будут получать около 9 тысяч. Таких в Волгоградской области около 90 тысяч человек. В ответном слове один из самых богатых местных депутатов Гасан Набиев, доход которого за 2017 год превысил 13 миллионов рублей, а пару лет назад перевалил за 56 миллионов, и сделал скандальное заявление. Теперь на ближайшем заседании комиссия «Единой России» по этике рассмотрит скандальное высказывание парламентария.

ДОСЛОВНО

Гасан Набиев, депутат Волгоградской областной думы:

- Я один из вас самым крупным руководителем был, у которого на предприятии работали от и до около 6 тысяч человек. У них пенсия сегодня не то, что Михаил Александрович говорит (Таранцов – депутат от КПРФ – прим. Ред.) – гораздо выше. Ни 8 тысяч, ни 7 тысяч, как Михаил Александрович говорит – минималка, а у них 15, 16, 17, у некоторых 20 тысяч. У рабочих, которые сварщиками работали, слесарями, у них такие пенсии. Сегодня мы защищаем тех людей, которых, Михаил Александрович, я извиняюсь, в упрек скажу вам: в советское время (вы наверно не работали на предприятиях, а я работал всю свою сознательную жизнь на предприятиях), когда было тунеядство, гоняли - идите на работу! Когда алкоголизм был, гоняли - идите работать! А люди, которые нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсию сегодня получают те тунеядцы, те алкаши. У тех, кто работал нормально, пенсия 20 - 25 и более. Как он стал малоимущим? Я поддерживаю сегодняшний закон, изменения к пенсионному реформированию, за это надо проголосовать и не надо здесь лишние разговоры вести.

«ВСЮ ЖИЗНЬ ОТПАХАЛИ, А ТЕПЕРЬ КОПЕЙКИ ПОЛУЧАЮТ»

- Я позволил себе не согласиться с таким высказыванием, - поделился с «КП-Волгоград» оппонент Набиева депутат Михаил Таранцов. - Если такие и есть, то их меньшинство среди тех, кто является получателем минимальных пенсий. Основная часть - это люди, которых государство нынешнее довело до такого положения. Это люди нормальные, заслуженные и уважаемые. Это те, кто по медицинским показаниям не смогли выработать необходимый стаж, но инвалидности не имели. Это офицерские жены, которые мыкались всю жизнь по гарнизонам. Они и рады бы работать, но не было такой возможности. Это многие категории работников сельского хозяйства, где заработки небольшие. Это наши нянечки, воспитатели, повара в детсадах и те, кто работал на заводах, но не у станков, а на вспомогательном производстве. Это большая категория людей, которые всю жизнь отпахали, а теперь копейки получают. У меня таких немало в моем пролетарском районе.

ОФИЦИАЛЬНО

«ПУБЛИЧНЫМ ЛЮДЯМ НАДО ДУМАТЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ДЕЛАТЬ РАЗНОГО РОДА ЗАЯВЛЕНИЯ»

«Приносим свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева», - извинился за депутата секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Горняков.

Оскандалившегося коллегу единороссы не поддержали.

- Член фракции «Единая Россия» Гасан Набиев позволил себе высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Естественно, у общественности это вызвало волну возмущения и негодования. Подчеркну, что это сугубо личное мнение Гасана Набиева. Оно не соотносится с той позицией, которую занимает фракция по этому вопросу. Нельзя делать такие категоричные выводы, основываясь только на личной информации, - подчеркнул Сергей Горняков. - Конечно, государственные люди, коим он, безусловно, является, не могут позволить себе такие популистские высказывания, свойственные гражданам, не погруженным в историю вопроса. Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают люди добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. И мы сегодня видим, что на государственном уровне делается все возможное, чтобы поддержать пенсионеров. Со своей стороны добавлю, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления.

СПРАВКА «КП»

Гасан Набиев родился в 1954 году в селе Захмет Кедабекского района Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский политехнический институт, инженер-механик. В 1981 году получил квалификацию: «организатор промышленного производства» в Ленинградском инженерно-экономическом институте им. П. Тольятти. На предприятии ОАО «Волгограднефтемаш» (завод нефтяного машиностроения им. Петрова) прошел путь от инженера до генерального директора. С 2004 по 2016 год являлся генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Кандидат экономических наук. Депутат Волгоградской областной Думы созывов 2003, 2009 и 2014 годов. Сейчас депутат от «Единой России» входит в состав комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству в Волгоградской областной Думе.

Декларированный доход депутата за 2017 год - 13 миллионов 838 тысяч 606 рублей. Среди нажитого – три квартиры: 130 км.м, 47 кв.м и 159 кв.м, все на территории РФ. Машин и земли нет. Доход супруги - 902 тысячи 49 рублей. В ее собственности квартира 230 кв.м. и три нежилых помещения.

За 2016 год Набиев отчитался в декларации за 56 миллионов 509 тысяч 180 рублей. В 2015 году его доход составил более 25 миллионов.

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