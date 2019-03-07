Cергей Шнуров вступился за «алкашей и тунеядцев»

Неожиданное продолжение получила история с оскандалившимся волгоградским депутатом-единороссом Гасаном Набиевым, назвавшим получающих 8 тысяч пенсии тунеядцами и алкашами. Зацепило высказывание народного избранника не только пенсионеров. За россиян с мизерными пенсиями вступился лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Скандальной истории он посвятил стихи, которые опубликовал в своем Инстаграм:

Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом.

Слышал много я, но чтоб такого ****,

Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Кто работает, тот ни **** не получает,

А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием.

Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, ****, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ.

Шнуров по традиции в выражениях не стеснялся и крепкого матерного словца не жалел. Правда, сначала в тексте фигурировала пенсия «в восемнадцать тыщ». Но после того, как подписчики написали, что это пенсия куда выше среднего, цифры исправил. В комментариях к посту сотни реальных историй. В основном от детей тех, кто сегодня живет на минимальную пенсию.

Сам депутат за свое высказывание уже извинился, как и его коллеги по партии. Вопрос о дальнейшем пребывании Набиева в партии рассмотрит на ближайшем заседании комиссия «Единой России» по этике.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

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Сначала высказываниями про то, что жить на макарошках можно вполне себе здорово, отличилась саратовская чиновница. Теперь на волне волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев. Он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. Депутаты рассмотрели и поддержали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Во время обсуждения и разгорелась дискуссия. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения (подробности).

МНЕНИЕ

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