2019-03-07T14:00:39+03:00
Общество

Cергей Шнуров вступился за «алкашей и тунеядцев»

Лидер группировки «Ленинград» прокомментировал в стихах скандальное высказывание волгоградского депутата-единоросса Гасана Набиева о получающих мизерные пенсии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сергей Шнуров прошелся по оскандалившемуся депутату.Сергей Шнуров прошелся по оскандалившемуся депутату.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Неожиданное продолжение получила история с оскандалившимся волгоградским депутатом-единороссом Гасаном Набиевым, назвавшим получающих 8 тысяч пенсии тунеядцами и алкашами. Зацепило высказывание народного избранника не только пенсионеров. За россиян с мизерными пенсиями вступился лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Скандальной истории он посвятил стихи, которые опубликовал в своем Инстаграм:

Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом.

Слышал много я, но чтоб такого ****,

Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Кто работает, тот ни **** не получает,

А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием.

Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, ****, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ.

Шнуров по традиции в выражениях не стеснялся и крепкого матерного словца не жалел. Правда, сначала в тексте фигурировала пенсия «в восемнадцать тыщ». Но после того, как подписчики написали, что это пенсия куда выше среднего, цифры исправил. В комментариях к посту сотни реальных историй. В основном от детей тех, кто сегодня живет на минимальную пенсию.

Сам депутат за свое высказывание уже извинился, как и его коллеги по партии. Вопрос о дальнейшем пребывании Набиева в партии рассмотрит на ближайшем заседании комиссия «Единой России» по этике.

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Депутат-миллионер, назвавший пенсионеров тунеядцами и алкашами, извинился за свои слова

Сначала за высказывание Набиева извинилось региональное отделение партии «Единая Россия». Затем и сам парламентарий-миллионер попросил прощения за то, что назвал получающих 8 тысяч пенсии тунеядцами и алкашами (подробности).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы

Сначала высказываниями про то, что жить на макарошках можно вполне себе здорово, отличилась саратовская чиновница. Теперь на волне волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев. Он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. Депутаты рассмотрели и поддержали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Во время обсуждения и разгорелась дискуссия. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения (подробности).

МНЕНИЕ

Бояре совсем охамели...

Может, кто помнит - такой "диагноз" Владимир Путин на Большой пресс-конференции 20 декабря прошлого года поставил тем, кто, по его же словам, "оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются". "Такие тоже есть, - согласился президент.- Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы" (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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