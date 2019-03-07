Мама получает 8300: Наталью Поклонскую задело высказывание про «тунеядцев и алкашей»

Скандальная история, которая произошла накануне в Волгоградской областной Думе, продолжает шагать по стране. Местный миллионер, депутат-единорос Гасан Набиев заявил, что получающие восемь тысяч пенсии - "тунеядцы и алкаши". А те, кто работал, получают и по 18, и по 20 тысяч рублей. Вскоре за эти слова извинились местные единороссы и сам народный избранник. В «Единой России» обещают рассмотреть вопрос о дальнейшем членстве в партии оскандалившегося депутата. Свою оценку произошедшему дают политики, артисты, ветераны, пенсионеры и те, кому до заслуженного отдыха еще далеко. Колкие стихи посвятил Набиеву лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Не осталась в стороне и бывший прокурор Крыма, ныне депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская.

- Российские пенсионеры получили очередной «привет» от очередного слуги народа: депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши» и что они сами сделали себя такими. Получается, что другие люди такие пенсии получать не могут, - написала на своей личной странице Наталья Поклонская. - Странно, господин Набиев. Ваш народ всегда трепетно и уважительно относился к старшему поколению. Что случилось с Вами?

Поклонская отметила, что минимальную пенсию в 8300 рублей получает большинство крымчан, в том числе и ее мама.

- В ходе реализации пенсионной реформы были убраны все социальные надбавки. При этом, по иронии судьбы, обещанное повышение пенсии почему-то почти всегда равно потерям от сокращенных надбавок. Вот о такой «арифметике» мне на каждом приеме говорят крымские старики, которые, подчеркну, совсем не похожи на асоциальных элементов, - отмечает парламентарий. - Лучше бы волгоградские депутаты подумали о том, что предложить российскому правительству, чтобы исполнить поручение главы государства по разработке методики определения прожиточного минимума пенсионера в российских субъектах. Президент четко сказал, что сейчас в регионах «полная чересполосица - у кого-то густо, у кого-то пусто».

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Депутат-миллионер, назвавший пенсионеров тунеядцами и алкашами, извинился за свои слова

Сначала за высказывание Набиева извинилось региональное отделение партии «Единая Россия». Затем и сам парламентарий-миллионер попросил прощения за то, что назвал получающих 8 тысяч пенсии тунеядцами и алкашами (подробности).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы

Сначала высказываниями про то, что жить на макарошках можно вполне себе здорово, отличилась саратовская чиновница. Теперь на волне волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев. Он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. Депутаты рассмотрели и поддержали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Во время обсуждения и разгорелась дискуссия. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения (подробности).

МНЕНИЕ

Бояре совсем охамели...

Может, кто помнит - такой "диагноз" Владимир Путин на Большой пресс-конференции 20 декабря прошлого года поставил тем, кто, по его же словам, "оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются". "Такие тоже есть, - согласился президент.- Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы" (подробности)

КОНКРЕТНО

Cергей Шнуров вступился за «алкашей и тунеядцев»

За россиян с мизерными пенсиями вступился лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Скандальной истории он посвятил стихи, которые опубликовал в своем Инстаграм:

Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом (подробности).