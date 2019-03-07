Депутат-миллионер, назвавший пенсионеров тунеядцами и алкашами, извинился за свои слова

В Волгограде разгорается скандал по поводу оскорбительного для миллионов россиян высказывания депутата Волгоградской областной Думы Гасана Набиева. Соцсети переполнены гневными откликами. Не поддержали коллегу и депутаты, и партийцы. Сначала за высказывание Набиева извинилось региональное отделение партии «Единая Россия». Затем и сам парламентарий-миллионер попросил прощения за то, что назвал получающих 8 тысяч пенсии тунеядцами и алкашами.

- Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий, - заявил Гасан Набиев.

Депутат признал, что сравнение с работниками нефтегазовой отрасли в данном случае было некорректным. И уточнил, что к уравниловке привела прежняя пенсионная система.

- Люди, которые работали мало, и те, кто работал не покладая рук, зачастую получают сейчас практически одинаковую и довольно скромную пенсию, - отметил Набиев. - Я, безусловно, считаю, что это несправедливо.

Дело оскандалившегося депутата рассмотрят на ближайшем заседании комиссии «Единой России» по этике.

- Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах партии, - заявил зампред комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам зама секретаря генсовета партии Евгения Ревенко, одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые работали всю свою жизнь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы

Сначала высказываниями про то, что жить на макарошках можно вполне себе здорово, отличилась саратовская чиновница. Теперь на волне волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев. Он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. Депутаты рассмотрели и поддержали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Во время обсуждения и разгорелась дискуссия. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения (подробности).

МНЕНИЕ

Бояре совсем охамели...

Может, кто помнит - такой "диагноз" Владимир Путин на Большой пресс-конференции 20 декабря прошлого года поставил тем, кто, по его же словам, "оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются". "Такие тоже есть, - согласился президент.- Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы" (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновница посоветовала народу «есть макарошки» и держать пост

После такой рекомендации ее уволили (подробности).

"Никто не просил вас рожать": уральская чиновница заявила о том, что государство ничего не должно молодежи

В Свердловской области разгорается скандал, связанный с громким высказыванием директора департамента молодежной политики региона (подробности).