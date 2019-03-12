«Реально стыдно»: Володин раскритиковал депутата за слова о получающих 8 тысяч пенсии «тунеядцев и алкашей»

Государственная Дума на заседании 12 марта единогласно приняла в первом чтении законопроект о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума. Во время обсуждения депутаты не могли не вспомнить скандальное высказывание своего коллеги из волгоградской облдумы Гасана Набиева о том, что 8 тысяч пенсии получают «алкаши и тунеядцы». Председатель госдумы Вячеслав Володин выступил с резкой критикой Набиева.

«Мы стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко говоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас попадает под действие закона, посчитав, что его путь - это путь более эффективного человека, что он пример другим. Мы осуждаем такие заявления», - заявил Володин.

Спикер госдумы попросил своих коллег, в том числе в регионах, «впредь выбирать выражения и уважительно относиться» к своим избирателям, чтобы потом не было стыдно.

«Потому что реально стыдно за то, что человек, депутат, вот так рассуждает», - заявил Вячеслав Володин.

Напомним, о получающих мизерную пенсию «тунеядцах и алкашах» депутат-миллионер Набиев высказался на обсуждении этого самого законопроекта в Волгоградской облдуме. Единоросс заявил, что те, кто нормально работал, получают пенсии по 20 – 25 тысяч. Эти слова волной возмущения прокатились по стране и стали продолжением истории с саратовской чиновницей и «макарошками». Набиеву в стихах и с матерком ответил Сергей Шнуров, отповедь депутату дала и Наталья Поклонская, мама которой получает минимальную пенсию.

Депутат за свои слова уже извинился, заявив, что его не так поняли. Но его еще ждет разбор на комиссии «Единой России» по этике, а после и на активе в регионе. Не исключено, что Набиева исключат из партии. А в соцсетях тем временем ходят петиции с требованием, чтобы депутат сдал свой мандат.

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Сначала высказываниями про то, что жить на макарошках можно вполне себе здорово, отличилась саратовская чиновница. Теперь на волне волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев. Он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. Депутаты рассмотрели и поддержали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Во время обсуждения и разгорелась дискуссия. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения (подробности).

МНЕНИЕ

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