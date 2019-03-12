Однопартийцы рекомендовали исключить Гасана Набиева из «Единой России» за "тунеядцев" и "алкашей"

Похоже, судьба депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева в политическом плане практически решена. Комиссия по этике «Единой России» на заседании 12 марта определилась по ситуации вокруг скандальной реплики волгоградского депутата о пенсионерах, получающих маленькую пенсию.

- Ввиду допущенных высказываний, которые оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь, Комиссия по этике рекомендовала Волгоградскому региональному отделению «Единой России» исключить Гасана Набиева из членов партии, – высказала всеобщее мнение председатель Комиссии по этике Валентина Терешкова.

Сам «обвиняемый» был на видеосвязи с коллегами из Москвы, но по их мнению «был не убедителен» в объяснениях.

Вопрос волгоградцы рассмотрят в ближайшее время. Сомнений, что региональные единороссы примут слова москвичей как руководство к действию, нет. Например, астраханские члены «ЕР» после появления видео с пьяной выходкой своего коллеги Владимира Сухарева в одном из кафе исключили его из партии по рекомендации комиссии по этике. Хотя многие астраханцы посчитали дебош не такой уж большой провинностью. Ну а высказывание миллионера Гасана Набиева задело всех, живущих в стране. У каждого есть родители, знакомые и бывшие коллеги, живущие как раз на те самые восемь тысяч рублей.

Сегодня озвучил свою точку зрения и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин:

- Реально стыдно за то, что человек, депутат, вот так рассуждает, - заявил Вячеслав Володин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы

Сначала высказываниями про то, что жить на макарошках можно вполне себе здорово, отличилась саратовская чиновница. Теперь на волне волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев. Он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. Депутаты рассмотрели и поддержали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Во время обсуждения и разгорелась дискуссия. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения (подробности).

МНЕНИЕ

Бояре совсем охамели...

Может, кто помнит - такой "диагноз" Владимир Путин на Большой пресс-конференции 20 декабря прошлого года поставил тем, кто, по его же словам, "оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются". "Такие тоже есть, - согласился президент.- Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы" (подробности)

КОНКРЕТНО

Cергей Шнуров вступился за «алкашей и тунеядцев»

За россиян с мизерными пенсиями вступился лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Скандальной истории он посвятил стихи, которые опубликовал в своем Инстаграм:

Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Мама получает 8300: Наталью Поклонскую задело высказывание про «тунеядцев и алкашей»

Поклонская отметила, что минимальную пенсию в 8300 рублей получает большинство крымчан, в том числе и ее мама (подробности).