90 тысяч волгоградцев получают пенсию ниже прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-06T16:16:18+03:00

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В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году составляет 8569 рублей (и это, как уверяют в облдуме, один из самых высоких показателей в ЮФО). Но оказывается, не все пенсионеры получают даже этот минимум. Почти 90 тысяч пенсионеров, а точнее - 89,7 тысяч - получают меньше. По поручению Президента РФ эти люди в этом году получат доплаты к своим мизерным пенсиям до величины прожиточного минимума. Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в регионе составляет 1805 рублей. В этом году на эти доплаты по индексации потребуется порядка 522 миллионов рублей (деньги из федерального бюджета).

Напомним, по поручению главы государства перерасчет пенсий должен быть произведен с 1 января 2019 года. Деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года. Новый порядок индексации затронет в целом по России порядка 4 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU