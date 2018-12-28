Программа праздника Новый год 2019 в Волгограде: зимний велопарад, фестиваль снеговиков, конкурс караоке и салют

Новогодние праздники 2019 в Волгограде стартуют 28 декабря 2018. Продлятся гулянья и хороводы у елки под девизом #Вместе_теплее вплоть до Старого Нового года. В программе мероприятий больше сотни событий - представления для детей, концерты, шоу-программы, дискотеки, фестиваль Снеговиков и парад Дедов Морозов, Рождественский забег и зимний велопарад, приемы в резиденции Деда Мороза, конкурс-караоке и музыкальный карнавал. Основная праздничная программа сосредоточится на площади Павших Борцов. В новогоднюю ночь 2019 для волгоградцев подготовили дискотеку, световое шоу, выступления артистов и салют. Отметят праздник и в каждом районе города. «Комсомолка» подскажет, куда пойти на Новый год с ребенком, с друзьями или всей семьей (полная программа новогодних и рождественских праздников в Волгограде 2018 - 2019).

С 28 декабря до 7 января Новый год 2019 в Волгограде будут отмечать у главной городской елки на площади Павших Борцов.

28 ДЕКАБРЯ 2018

28 декабря 2018 в 11.00 в сказочном тереме на площади Павших Борцов в Волгограде начнет работать резиденция Деда Мороза, где дедушка вместе со Снегурочкой будут принимать детишек и вручать им подарки за хорошее поведение в этом году. Работать резиденция будет каждый день до 8 января с 11.00 до 20.00. Цена билета – 250 рублей (включая сладкий подарок+фото).

Также на главной новогодней площади в откроется зимняя гастрономическая ярмарка «#Вместе теплее». С 28 декабря по 7 января в ярмарочных теремках волгоградцев порадуют свежей выпечкой, шашлыками и горячими напитками, здесь же можно присмотреть подарки и новогодние украшения. Работает гастрономическая ярмарка 28 декабря и 1 января с 14.00 до 19.00, 29 декабря с 11.00 до 19.00, 31 декабря с 12.00 до 19.00, с 2 по 7 января – с 12.00 до 19.00.

28 декабря 2018 в 16.00 устроят новогодний мотохоровод на площади Павших Борцов. Встанут в круг на мотоциклах и квадроциклах более двадцати спортсменов в светящихся костюмах. Сначала зрители смогут детально рассмотреть технику, а как стемнеет, начнется световое мотошоу.

28 декабря 2018 с 14.00 до 16.00 - парад Дедов Морозов пройдет в Красноармейском районе Волгограда по маршруту: администрация района (ул. Остравская, 4а) - пр. Героев Сталинграда - б-р Энгельса.

28 декабря в 18.00 развернутся новогодние гулянья в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе.

29 ДЕКАБРЯ 2018

29 декабря 2018 с 11.00 до 15.00 на площади Павших Борцов в Волгограде устроят предновогодний праздник.

29 декабря 2018 с 12.00 до 13.30 затеют «Новогодний переполох» на Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда.

29 декабря 2018 с 12.00 до 14.00 – работает праздничная интерактивная площадка в ЦПКиО.

31 ДЕКАБРЯ 2018 – 1 ЯНВАРЯ 2019

Новогоднюю ночь 2019 жителей и гостей Волгограда приглашают провести в «Лаборатории Новогодних чудес» на площади Павших Борцов. В программе мероприятий - концерт с участием группы «Фреш», шоу-группы «Жасмин», экстрим-шоу JUST NAME и «Бест Джем», конкурсы, световое шоу, дискотека и салют. Начнется праздник у главной городской елки 31 декабря 2018 в 23.55 с поздравления президента и боя курантов, а завершится уже в 3 часа ночи 1 января 2019 года. Ярким акцентом станет световое шоу, в 2.00 1 января 2019 начнется праздничный салют, а после - дискотека.

В центре Волгограда Новый год 2019 также отметят на фуд-корте Центрального рынка - с 21.30 31 декабря до 2.00 1 января здесь пройдет гастрономическо-музыкальный фестиваль. В программе праздника - интерактивная развлекательная программа с розыгрышем призов, музыкальные сеты от местных диджеев, хэдлайнером новогодней вечеринки станет кавер-группа «Атика».

Красноармейский район будет отмечать Новый год 2019 у двух елок на бульваре Энгельса и в парке «Юбилейный» - 1 января 2019 с 1.00 до 3.00.

Кировский район в новогоднюю ночь приглашает на площадь у «Авангарда», гулянья продлятся с 22.00 31 декабря 2018 до 2.00 1 января 2019.

Советский район также будет отмечать праздник под бой курантов в двух местах - на площади у ДК района и у ДК Горьковский - с 23.00 31 декабря 2018 до 3.00.

В Дзержинском районе новогодние гулянья 31 декабря 2018 в 23.00 развернутся сразу в четырех местах: на площади у КДК «21-й век», в парке «Семейный» и в парке Героев-летчиков, а также на Центральной площади в поселке Гумрак.

Краснооктябрьский район будет водить хороводы у живой елки в парке Гагарина - с 22.00 31 декабря 2018 до 2.00 1 января 2019.

Новый год 2019 в Волжском 1 января с 1.30 до 3.00 отметят на площади Ленина в парке «Волжский» и 1 января с 1.00 до 3.00 в парке ДК «ВГС». Волжан ждет яркая программа с сюрпризами и подарками (подробности).

1 ЯНВАРЯ 2019

Каждый день праздничных каникул - 1 января 2019 с 14.00 до 16.00, с 2 по 7 января с 12.00 до 14.00 - детвору будут ждать утренник «Золотой Пятачок и волшебный сказочный лес» карусели и Дед Мороз.

2 ЯНВАРЯ 2019

2 января 2019 в 14.00 и в 15.30 - шоу-программа «Новый год на Кубе» и французское новогоднее шоу у елки на площади Павших Борцов;

2 января 2019 с 12.00 до 14.00 – детская развлекательная программа на площади Павших Борцов.

2 января 2019 с 12.00 до 14.00 - праздничная интерактивная площадка в ЦПКиО.

3 ЯНВАРЯ 2019

3 января 2019 с 12.00 до 14.00 – детская развлекательная программа у елки на площади Павших Борцов.

3 января 2019 с 12.00 до 14.00 - праздничная интерактивная площадка в ЦПКиО.

3 января 2019 в 14.00 – новогодняя шоу-программа в традициях Китая на площади Павших Борцов.

3 января 2019 в 16.00 - шоу-программа «Музыкальный карнавал» от музыкального театра на площади Павших Борцов. В течение часа покажут 20 музыкальных номеров на тему Нового года.

3 января 2019 в 17.00 - шоу-программа «Молодежные каникулы». Дискотека «ЗОЖигаем в Новый год», танцевальные баттлы и флешмоб на площади Павших Борцов.

4 ЯНВАРЯ 2019

4 января 2019 с 12.00 до 14.00 – детская развлекательная программа у елки на площади Павших Борцов.

4 января 2019 с 12.00 до 14.00 - праздничная интерактивная программа в ЦПКиО.

4 января 2019 в 14.00 и в 15.30 - шоу-программа в традициях народов России и Италии, площадь Павших Борцов.

4 января 2019 в 17.00 – молодежная программа «Новая Волна в стиле «Диско» на площади Павших Борцов.

5 ЯНВАРЯ 2019

5 января 2019 с 12.00 до 14.00 – детская развлекательная программа у елки на площади Павших Борцов.

5 января 2019 с 12.00 до 14.00 - праздничная интерактивная площадка в ЦПКиО.

5 января 2019 с 14.00 до 17.00 всех, кто любит петь, приглашают на площадь Павших Борцов на открытый караоке-конкурс «Будь VGолосе #С песней теплее». Принять в нем участие могут все желающие от 6 до ста лет, кроме профессиональных вокалистов. Также в программе выступления творческих коллективов, конкурсы и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.

5 января 2019 в 17.00 – молодежный фестиваль «Новогодняя газировка» на площади Павших Борцов, в программе - концерт, конкурсы, лотереи.

5 января 2019 с 14.00 до 17.00 - фестиваль арт-скульптур «Снеговик-2019» на площади Павших Борцов.

6 ЯНВАРЯ 2019

6 января 2019 в 11.00 – на Рождественские колядки приглашают жителей Кировского района на площадь у «Авангарда», а в 16.00 начнется Рождественский сочельник в ЖК Санаторный.

6 января 2019 в 12.00 начнутся рождественские гулянья в парке Гагарина на Красном.

6 января 2019 с 12.00 до 14.00 – детский утренник у елки на площади Павших Борцов.

6 января 2019 с 12.00 до 14.00 работает праздничная интерактивная площадка в ЦПКиО.

Рождественский забег стартует 6 января в 12.00 на площади Павших Борцов. Все желающие могут пробежать дистанцию пять километров в форме звезды, семейную эстафету 2х500 метров или поучаствовать в забеге на 1 километр в карнавальных костюмах. Всех, кто преодолеет дистанцию, на финише будет ждать уникальная медаль. И особый приз – за лучший карнавальный беговой костюм. Электронная регистрация на сайте newrunners.ru.

6 января 2019 с 12.00 до 16.00 - на площади Павших Борцов пройдут зимние спортивные игры «#Вместе теплее».

6 января 2019 в 14.00 стартует МегаСнегоДискотека на площади Аттракционов на Спартановке.

6 января 2019 с 15.00 до 17.00 - зимний велопарад проедет по традиционному маршруту: площадь у Царицынской оперы – проспект Ленина - площадь Павших Борцов.

6 января в 17.00 на площади Павших Борцов устроят молодежный фестиваль хороводов «Ночь перед Рождеством». Всех участников ждут колядки и рождественские гадания, а также концерт, конкурсы, розыгрыши и, конечно же, хороводы.

7 ЯНВАРЯ 2019

7 января 2019 с 12.00 до 14.00 – детский утренник у елки на площади Павших Борцов.

7 января 2019 с 12.00 до 14.00 - праздничная интерактивная площадка в ЦПКиО.

7 января 2019 в 14.00 и в 15.30- шоу-программа в традициях народов Японии и Голландии на площади Павших Борцов.

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