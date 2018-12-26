Волжан приглашают встретить Новый год в кругу друзей на площади

СЕГОДНЯ 17:38 2018-12-26T17:38:11+03:00

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Ну что, волжане, готовы зажигать на новогодние праздники? В администрации Волжского уверяют, что не дадут соскучиться никому, и подготовили много разнообразных программ, которые продлятся аж до 18 января. Итак, куда пойти?

Ближайшее новогоднее представление пройдет в ДЮЦ «Русинка» 27 декабря. Там для деток 5-7 лет подготовили спектакль «Зимний сон», а мальчишкам и девчонкам 7-9 лет понравится спектакль «Новогодний переполох».

А непосредственно в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января - волжан приглашают в парк «Волжский». На площади Ленина вас закружит концертная программа, которая так и называется «Встреча Нового 2019 год!». Развлекать гостей праздника будут с 01.30 до 03.00.

Одновременно сказочный праздник будет проходить в парке ДК «ВГС». Здесь для волжан приготовили яркую программу с подарками и сюрпризами. Пройдет она с 01.00 до 03.00.

А на Рождество в этом же парке «ВГС» пройдут рождественские встречи. Начало праздника - 6 января в 17.00.

7 января в Центре культуры и искусства «Октябрь» состоится традиционная Рождественская Ёлка «Светлый праздник Рождества». Начало - в 16.30.

11 января волжан зовут на епархиальный Рождественский хоровой собор – 2019 «Рождественское чудо» в ДК «ВГС», начало в 10.00. В этот же день в 11.00 в парке «Новый город» начнется детская программа «Святочные гуляния».

12 января в 11.00 в «Октябре» пройдет семейный рождественский фестиваль «Чудный миг». Завершит новогоднюю и рождественскую программу традиционный гала-концерт для одаренных детей Волжского «Рождественские встречи». Он состоится 18 января в 14.00 в Центре культуры и искусства «Октябрь».