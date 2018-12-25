Как будет ездить транспорт Волгограда в новогоднюю ночь 2019

СЕГОДНЯ 18:04 2018-12-25T18:04:04+03:00

Волгоградцев после праздника на главной площади города развезут по домам автобусы, трамваи и троллейбусы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2018 на 1 января 2019 для волгоградцев пустят спецрейсы общественного транспорта [схема движения транспорта, маршруты]

Изменить размер текста: A A

Большая часть волгоградцев встретит Новый год 2019 дома за праздничным столом. Но кто-то все же отправится отмечать праздник в гости или на главную городскую елку на площади Павших Борцов. Для них в новогоднюю ночь с 31 декабря 2018 года до раннего утра 1 января 2019 года будет работать общественный транспорт по опорным и вспомогательным маршрутам. Пустят дополнительные рейсы на 12 маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов. чтобы волгоградцы добрались не только на елку, но и обратно. Ведь парздничное шоу, салют и дискотека завершатся около трех часов утра.

- Транспорт продолжит курсировать до 3 - 4 утра 1 января 2019 по 12 маршрутам общественного транспорта. Специальные рейсы позволят волгоградцам из разных районов города добраться в новогоднюю ночь к организованным в центре Волгограда праздничным гуляниям, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2019 в Волгограде: полная программа праздника

Куда пойти на Новый год с ребенком, с друзьями или всей семьей [фейерверк, новогодняя ночь, программа мероприятий]

Новогодние представления и спектакли в Волгограде: все елки для детей и взрослых 2018 - 2019 [что, где, почем]

Где перекроют дороги в Волгограде 31 декабря 2018 [схема]