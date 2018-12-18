Новый год 2019 в Волгограде: полная программа праздника

Новогодние праздники 2019 в Волгограде начинают отмечать в конце декабря. Продлятся гулянья и хороводы у елки под девизом #Вместе_теплее вплоть до Старого Нового года. В программе мероприятий на Новый год 2019 в Волгограде больше сотни событий - представления для детей, концерты, шоу-программы, дискотеки, фестивали, Рождественский забег и зимний велопарад. Основная праздничная программа на Новый год пройдет на площади Павших Борцов, где 31 декабря в 23.00 запустят «Лабораторию новогодних чудес», будут и главная городская елка, и резиденция Деда Мороза, и обновленная фотозона, и гастрономическая ярмарка. В новогоднюю ночь 2019 для волгоградцев подготовили шоу-программу и салют. А в первые дни января устроят детские утренники и дискотеки, шоу программы и конкурс-караоке, музыкальный карнавал и фестиваль снеговиков. На новом фуд-корте Центрального рынка в новогоднюю ночь тоже пройдет праздничное шоу «Новый год вместе с городом». Отметят праздник и в каждом районе города. «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти на Новый год 2018 - 2019 с ребенком, с друзьями или всей семьей.

Все новогодние представления, спектакли концерты: елки для детей и взрослых в Волгограде и Волжском полный путеводитель [что, где, когда, почем]

Праздничные фотозоны установили в самых знаковых местах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 2019 НА ПЛОЩАДИ ПАВШИХ БОРЦОВ

С 28 декабря 2018 до 7 января 2019 Новый год 2019 в Волгограде будут отмечать у главной городской елки на площади Павших Борцов. В программе праздника – более 50 развлекательных программ, концертов и спортивных событий. Каждый день детвору будут ждать карусели и Дед Мороз в сказочном тереме, а в ярмарочном городке - угощения и горячий чай.

28 декабря, 16.00 - 18.00 - предновогодний «Мотохоровод-2019

29 декабря, 11.00 -15.00 - праздник

С 23.00 31 декабря 2018 до 3.00 1 января 2019 - новогодняя ночь на площади Павших Борцов

1 января 2019 в 2.00 – фейерверк на площади Павших Борцов Волгограда

1 января 2019 с 14.00 до 16.00, с 2 по 7 января с 12.00 до 14.00 - детский фестиваль-утренник «Золотой Пятачок и волшебный сказочный лес».

2, 4 и 7 января 2019, в 14.00 и в 15.30, 3 января в 14.00 - шоу-программа в традициях народов мира

3 января 2019 в 16.00 - шоу-программа «Музыкальный карнавал» от музыкального театра

С 3 по 6 января 2019 в 17.00 - шоу-программа «Молодежные каникулы»

5 января 2019 с 14.00 до 17.00 - открытый конкурс караоке «Будь VGолосе #С песней теплее» и фестиваль арт-скульптур «Снеговик-2019»

6 января 2019 с 12.00 до 16.00 - Рождественский забег, зимние спортивные игры «#Вместе теплее»

6 января 2019 с 15.00 до 17.00 - зимний велопарад (маршрут: площадь у Царицынской оперы – пр. Ленина - пл. Павших Борцов)

Гулянья в новогоднюю ночь устроят в шести районах.Фото: Евгения ГУСЕВА

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

Новогодняя ночь 2019 в Волгограде соберет народные гулянья и хороводы в разных уголках города.

Новогоднюю ночь в Центральном районе Волгограда отметят во дворике Центрального рынка – с 21.30 31 декабря 2018 до 2.00 1 января 2019. Праздник на площади Павших Борцов продлится дольше - с 23.00 31 декабря 2018 до 3.00 1 января 2019.

Красноармейский район также будет гулять на Новый год у двух елок на бульваре Энгельса и в парке «Юбилейный» - 1 января 2019 с 1.00 до 3.00.

Кировский район приглашает на площадь у «Авангарда», гулянья продлятся с 22.00 31 декабря 2018 до 2.00 1 января 2019.

Советский район также будет отмечать праздник под бой курантов в двух местах - на площади у ДК района и у ДК Горьковский - с 23.00 31 декабря 2018 до 3.00.

В Дзержинском районе новогодние гулянья 31 декабря 2018 в 23.00 развернутся сразу в четырех местах: на площади у КДК «21-й век», в парке «Семейный» и в парке Героев-летчиков, а также на Центральной площади в поселке Гумрак.

Краснооктябрьский район будет водить хороводы в новогоднюю ночь у живой елки в парке Гагарина - с 22.00 31 декабря 2018 до 2.00 1 января 2019.

А вот Ворошиловский и Тракторозаводский районы в новогоднюю ночь 2019 останутся без официальной ночной программы.

В красноармейском устроят свой парад Дедов Морозов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ОТМЕТЯТ НОВЫЙ ГОД 2019 В РАЙОНАХ ВОЛГОГРАДА

Волгоградцев на зимних каникулах ждут 27 катков.

Красноармейский район

22 декабря в 12.00 - праздник двора, ул. Лазоревая, 223

28 декабря 2018 с 14.00 до 16.00 - парад Дедов Морозов, администрация района (ул. Остравская, 4а) – пр. Героев Сталинграда - б-р Энгельса

28 декабря 2018 с 16.00 до 18.00 - «Новогодний трамвай желаний» на маршруте трамвая №11

29 декабря 2018 с 12.00 до 13.30 - «Новогодний переполох» на Севастопольской набережной

1 января 2019 с 1.00 до 3.00 – новогодняя ночь на бульваре Энгельса

1 января 2019 с 1.00 до 3.00 – новогодняя ночь в парке «Юбилейный»

5 января 2019 с 12.00 до 14.00 – праздник в ТОС Буревестник-3, скейт-площадка на ул. Моцарта, 20

8 января 2019 с 12.00 до 16.00 - турнир по хоккею, каток на ул. Лазоревой, 223

8 января 2019 с 14.00 до 16.00 - Рождество «На Буревестнике», площадка во дворе ул. Я. Коласа, 2

Кировский район

19 декабря в 15.00 - новогоднее Зарядье, ДК «Патриот», ул. Курчатова, 18б

20 декабря в 14.00 - танцевальный вечер, ДК «Патриот»

26 декабря в 18.00 – вечеринка, ПМК «Юла», ул. Писемского, 89

27 декабря в 15.00 - новогодний квест, ЦКиД «Авангард», ул. 64-й Армии, 26

29 декабря 2018 в 11.00 - районные состязания, площадь у «Авангарда»

С 22.00 31 декабря 2018 до 2.00 1 января 2019 - новогодняя ночь у «Авангарда»

6 января 2019 в 11.00 - Рождественские колядки, площадь у «Авангарда»

6 января 2019 с 16.00 до 18.00 - Рождественский сочельник в ЖК Санаторный, ул. Санаторная, 2

Советский район

С 23.00 31 декабря 2018 до 3.00 1 января 2019 - новогодние гулянья, площадь у ДК района, ул. Даугавская, 1

С 23.00 31 декабря 2018 до 3.00 1 января 2019 - новогодняя ночь на площади у ДК Горьковский, ул. Волгоградская, 168

8 января 2019 в 12.00 - спектакль «И загорится Рождественская звезда», ДК Горьковский

Ворошиловский район

28 декабря с 18.00 до 20.00 – новогодние гулянья, сквер Саши Филиппова

7, 8, 9 января 2019 в 12.00 - Рождественское представление, ДК района, ул. КИМ, 5

Центральный район

21 декабря в 15.00 - кадетский бал, ГДЮЦ

26 декабря в 13.30 - праздничный концерт, в 15.00 - танцевальный вечер, ЦКиД «Родина», ул. Невская, 13

С 29 декабря 2018 до 7 января 2019, с 12.00 до 14.00 - праздничная интерактивная площадка, ЦПКиО

9 января 2019 в 13.30 - музыкальная гостиная, ЦКиД «Родина»

12 января 2019 в 12.00 - детский спектакль «Рождественский дар», ЦКиД «Родина»

18 января 2019 - VII открытый городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи», ДЮЦ, ул. Краснознаменская, 11

Дзержинский район

Развлекательная программа во дворах:

22 декабря в 10.00 - ул. Землячки, 62, 62а, в 13.00 - ул. 51-й Гвардейской, 52, 54, 56

23 декабря в 10.00 – ЖК «Пионер», в 13.00 - ул. 8-й Воздушной Армии, 9а

С 24 по 28 декабря в 10.00 и в 13.00 - интерактивное представление «Новогодняя перезагрузка», комплекс «21-й век», ул. Савкина, 8

24, 25, 26 и 28 декабря в 16.00, 27 декабря в 18.00 - новогодняя дискотека, комплекс «21-й век»

26 декабря в 16.00 – развлекательная программа, МДЦ «Парадокс», ул. Толбухина, 15

31 декабря 2018 в 23.00 – новогодние гулянья в Гумраке, Центральная площадь

31 декабря 2018 в 23.00 – новогодняя ночь в парке «Семейный», ул. 8-й Воздушной Армии

31 декабря 2018 в 23.00 – новогодняя ночь на площади у КДК «21-й век»

31 декабря 2018 в 23.00 – новогодняя ночь в парке Героев-летчиков, б-р 30-летия Победы

3 января 2019 в 11.00, 8 января в 12.00, 16.00 – детская праздничная программа, комплекс «21-й век»

14 января в 11.00 - утренник для пожилых, библиотека, ул. Рионская, 3

Краснооктябрьский район

21 декабря 2018, 11 января 2019 в 15.00 – танцевальный вечер, ДК Гагарина, ул. Пельше, 3

22 декабря в 15.00 – праздник, сквер 70-летия Победы

С 22.00 31 декабря 2018 до 2.00 1 января 2019 – новогодняя ночь в парке Гагарина

6 января 2019 в 12.00 – рождественские гулянья, парк Гагарина

8 января 2019 в 12.30 – детский праздник, ДК Гагарина

Тракторозаводский район

С 21 по 29 декабря 2018, 5 и 6 января 2019 в 10.00 и в 12.30 – спектакль с интремедией у елки, ДК района, ул. Дзержинского, 17

25 декабря в 16.00 – новогодние гулянья, пл. Аттракционов, Спартановка

6 января 2019 в 14.00 – МегаСнегоДискотека, пл. Аттракционов

20, 21, 24, 26 декабря в 10.00, 12.00, 14.00, 29 декабря в 10.00, 12.00 - театрализованное представление, ЦККиД «Ударник», ул. Дзержинского, 12

25, 27, 28 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 - КВН-fest, ЦККиД «Ударник»