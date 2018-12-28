Лыжные трассы и горнолыжные склоны Волгограда и Волгоградской области 2019: режим работы, цена, прокат лыж

В конце декабря погода наконец одарила Волгоград и область снегом. А, значит, теперь волгоградцам доступны не только коньки, но и лыжи. В Волгограде, на пляже в хуторе Бобры за Волгой, под Камышином и в Урюпинске открылись горнолыжные склоны, беговые лыжные трассы проложили в Дзержинском районе Волгограда и в центре в Комсомольском саду. Правда, как и ледовые катки, все они зависят от капризов погоды. «КП-Волгоград» подскажет, где покататься на лыжах в сезоне 2018 – 2019, где взять напрокат беговые и горные лыжи, сноуборд, ватрушки и сколько это будет стоить.

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ В ВОЛГОГРАДЕ

Покататься на беговых лыжах можно в ближайшем парке, в Средне-Ахтубинской пойме, например, на ерике Верблюд, в ЦПКиО. В Комсомольском саду проложили лыжню для классического хода. Есть в парке и каток. Лыжную трассу проложили в Сосновом бору на Ангарском.

Где взять беговые лыжи напрокат

Прокат беговых лыж в Комсомольском саду работает ежедневно с 9.00 до 20.00 (обращаться в кассу аттракционов). Справки по телефону 8-902-363-30-83.

Есть новые беговые лыжи с современными креплениями, лыжные ботинки от 29-го до 46-го размера. Цена вопроса за комплект (лыжи с креплениями, палки, ботинки, одноразовые носки) - 200 рублей в час, два часа - 300, три - 400, четыре - 500. Сутки - 800 рублей. Придется оставить залог - 3000 рублей или документ.

Еще один прокат беговых лыж открылся в ЦПКиО. Час – 200 рублей.

На турбазах за Волгой прокат лыж также в среднем обойдется от 200 рублей.

Экипировочный центр Sportia (Волгоград, Центральный район, ул. Балонина, 2а, т.: (8442) 267-888, 8-902-386-12-87 Режим работы: с 10.00 до 18.00. Есть все размеры) предлагает напрокат беговые лыжи, ботинки, палки (пн.-чт./пт.-вс.) за первые два часа - по 200 рублей в час, каждый последующий час - 150 рублей.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ И СКЛОНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Покататься на лыжах с горки совершенно бесплатно в Волгограде можно на склонах Мамаева кургана, в районе 1-го шлюза и верхней Судоверфи в Красноармейском, на Горной поляне, в Студено-Яблоновке Городищенского района. Для тех, у кого нет своего оборудования, в Волгоградской области в этом году откроют четыре склона с прокатом - горнолыжный склон «Куршавельчик» в поселке Микоян и учебный склон в Бобрах (Краснослободск) с искусственным снегом, «Хоперский снег» в Урюпинске и Шиханы под Камышином.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СКЛОН КУРШЕВЕЛЬЧИК

Пос. Микоян (Царицын), Городищенский район Волгоградской области. Склон неподалеку от Ангарского пруда. Координаты для навигатора: 48.727794,44.387531.

До настоящего Куршевеля волгоградскому горнолыжному склону CourсhevelЧИК, конечно, далеко. Зато можно съездить на пару-тройку часов покататься на горных и беговых лыжах, сноуборде или надувных санках неподалеку от Волгограда.

Здесь есть 250-метровый склон с двумя бугельными подъемниками. Трасса освещается. Есть 100-метровая горка для ватрушек, детский склон и трасса для катания на беговых лыжах. Есть прокат, кафе, освоить азы спорта помогут опытные инструкторы.

Время работы: с 11.00 до 21.00.

Цена вопроса: пользование подъемником: 500 руб. за два часа, 900 за день. Детям до 12 лет - скидка.

Прокат (в час/в день) ботинки: 150 - 250/300 - 500, лыжи или сноуборд: 150 - 250/400 - 600, комплект: 200 - 400/600 - 1000 руб. Ватрушка - 200 руб. в час.

ЛЫЖНЫЙ СКЛОН НА БОБРАХ

Первый лыжный склон с искусственным снегом открылся под Волгоградом в парк-клубе «Бобры» - сразу за мостом через Волгу вниз по течению. Там, куда летом приезжали отдохнуть на пляже. Горнолыжным склон можно назвать с трудом. Длина трассы – около ста метров, перепад высот небольшой. Так что профессионалы ее вряд ли оценят, а вот новичкам вполне понравится. Здесь можно поучиться кататься на лыжах и сноуборде с нуля. А также вдоволь накататься на тюбинге. Причем даже в бесснежную погоду. На Бобрах оборудовали учебный всепогодный горнолыжный склон с бугельными подъемниками и снежной пушкой. Также волгоградцев и волжан ждут каток и хоккейная площадка. Немало и других развлечений.

К зиме здесь оборудовали раздевалки с душем, теплые санузлы, кафе. Также здесь есть прокат квадроциклов, полигон для игры в пейнтбол и конно-спортивный клуб, где можно покататься на лошадях верхом или в фаэтоне, обучиться верховой езде и устроить фотосессии с лошадками.

Как добраться: парк-клуб Бобры расположен на левом берегу Волги в 10 минутах езды от центра Волгограда неподалеку от хутора Бобры. Телефон (8442) 600-195, конный клуб – 8-937-737-55-81.

Время работы: ежедневно с 8.00 до 18.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни - до 20.00.

Цена вопроса: прокат сноуборда - 250 руб. в час (ботинки+очки+ шлем в комплекте), детям - 150, весь день - 650. Лыжи - 200 руб. в час (ботинки + очки+ шлем в комплекте), детям - 150 в час, весь день - 600; занятие с инструктором - 500 в час. Тюбинг (катание на ватрушках) - 100 руб. в час, весь день - 600. Коньки - 100 руб. в час. весь день - 500. Куртка, штаны - 150. Вход (со своим инвентарем) - 100 руб. Подъемник - 100 руб. в час, весь день - 500.

Прокат квадроциклов - 500 руб. за 15 минут, детям - 250, есть детский и подростковый вариант, три трассы разной сложности. Конные прогулки - от 350 руб., обучение с инструктором - 800 руб./час. Пейнтбол – от 900 руб. с человека (оборудование + 200 шаров).

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА «ШИХАНЫ»

Здесь оборудованы восемь трасс для горнолыжников длиной от 200 до 1000 метров, есть две трассы для тюбинга, три подъемника, прокат оборудования и снегоходов, кафе, парковка.

Как добраться: Волгоградская область, Камышинский район, село Ельшанка, ул. Молодежная, 6 (4 км от Камышина). Телефон для справок - 8-927-500-69-96.

Время работы: с 9.00 до 18.00.пн., вт. - выходные, выполняют только коллективные заявки.

Цена вопроса: вход для желающих прогуляться - 100 руб., детям до 5 лет - бесплатно. Со своим оборудованием для лыжников и сноубордистов подъемники - 1000 руб. в день (с 9.00 до 16.00). Тюбинги до 80 кг + подъемник - 250 руб. час, тюбинги 80-140 кг + подъемник - 350 руб. час, со своим тюбингом нельзя (нет транспортировочного кольца). Горнолыжный комплект (ботинки, лыжи, палки): 1000 руб. день, 700 руб. - с 12.00 до 16.00.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СКЛОН «ХОПЕРСКИЙ СНЕГ»

Волгоградская область, Урюпинск, х. Дьяконовский, на берегу озера Ильмень.

Склон около 250 метров, есть учебный склон для лыжников и сноубордистов, две трассы для ватрушек и сноуборд парк (трамплин, рейлы, боксы). Подъемник бугельный БКДМ3. Склон освещен, есть домик, где можно согреться.

Как добраться: от Волгограда до Урюпинска около 350 км. Добраться можно на своем авто, на автобусе или на маршрутках. Мимо склона в х. Дьяконовский из города ходит маршрутка. Координаты для GPS-навигатора: 50.775548; 42.079541.

Время работы: в будни с 17.00 до 22.00, в выходные - с 11.00 до 22.00, технический перерыв с 17.00 до 17.30.

Цена вопроса: подъемник + ватрушка (можно со своей) - 300 руб. за 2 часа. Подъемник со своими лыжами или сноубордом - 300 руб. за 3 часа. Весь день - 500. Прокат лыж, сноуборда (комплект) - 500 руб. за 3 часа.

ВАЖНО

Если вы собираетесь брать лыжи на прокат, захватите с собой паспорт. В качестве залога также можно оставить деньги.

Учтите, что все склоны работают по фактической погоде. Предварительно лучше позвонить

Стоимость может измениться.

Если вы знаете, где еще залили катки или проложили лыжные трассы - оставляйте сообщения в комментариях. Мы непременно обновим информацию.

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