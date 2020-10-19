Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 октября: снова рекорд - 176 заболевших и 3 смерти

В больницы каждый день поступает более пятисот новых пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом Волгоградской области с каждым днем становится все более напряженной. Число заболевших ковидом растет постепенно, но стабильно. На сегодня регион на 16-м месте в России по ежедневному приросту заразившихся – лаборатории подтвердили диагноз еще у 176 человек. В целом же по стране за сутки почти 16 тысяч инфицированных. Общее количество коронавирусных больных в Волгограде и области за семь месяцев выросло до 17 тысяч 987 человек. Не уменьшается и число летальных случаев. Еще три смерти подтвердила экспертная комиссия на сегодня. Всего ковид и его последствия унесли жизни 178 волгоградцев. За весь период в стране умерло более 24 тысяч человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 19 октября 2020 года.

Статистика. Яндекс

По данным ИЦК, справились с коронавирусом и закрыли больничные листы за минувшие сутки всего 67 волгоградцев. Показатель вполне обычный для выходного дня. Большая выписка будет в понедельник. Всего же на сегодня выздоровели более 15,3 тысячи ранее заразившихся новой коварной инфекцией.

Тем временем волгоградцы и волжане жалуются, что сдать тест на коронавирус практически невозможно. В поликлиниках огромные очереди, каждый день в ковидные госпитали поступает несколько сотен новых пациентов. Нагрузка на поликлиники и больницы выросла в три раза, на скорую помощь - в пять раз. Все больше больниц превращается в инфекционные.

На сегодня с пневмонией и коронавирусом в стационарах уже почти 5,5 тысячи человек - 5358 взрослых и 89 детей. При этом 217 волгоградцев находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 58 человек подключили к аппаратам ИВЛ. На карантине более 10 тысяч волгоградцев. А режим самоизоляции для пенсионеров продлили до 1 ноября.

География распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже 33 больницы Волгограда, Волжского и районов превратились в инфекционные госпитали. В облздраве рассказали, куда теперь повезут нековидных пациентов.

За пару дней чиновники должны придумать, что сделать, чтобы медики справлялись с наплывом ковидных пациентов. А маски и перчатки в Волгограде начнут продавать в общественных местах, в транспорте и на остановках (подробности).