Медики едва справляются с наплывом пациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стала куда сложнее. Общее число заразившихся достигло 18 тысяч человек, заболевших пневмониями еще больше - свыше 27 тысяч. Все больше тяжелых случаев, в основном среди пожилых людей. Поликлиники, больницы и скорая помощь едва справляются с наплывом пациентов. Логично, что традиционное оперативное совещание губернатор Андрей Бочаров посвятил профилактике и лечению коронавируса в регионе.

- Нагрузка на региональную систему здравоохранения и лечебные учреждения уже в три раза превысила установленные нормы; на скорую медицинскую помощь - возросла практически в пять раз. Сотрудники медучреждений работают в условиях запредельных нагрузок, - заявил губернатор.

8 ТЫСЯЧ ИНФЕКЦИОННЫХ КОЕК

В регионе еще несколько больниц перепрофилировали в ковидные госпитали – это дополнительно 1374 инфекционные койки. В «красную зону» вошли уже 33 стационара Волгоградской области. Всего же в регионе сейчас имеется около 7 тысяч мест для больных коронавирусом и пневмонией. На сегодня заняты почти 5,5 тысяч из них.

- На данный момент этого достаточно, - подчеркнул губернатор.

Но уже к концу недели под инфекцию отдадут еще порядка 500 мест в больницах Волгограда и области. А в ноябре за счет открытия нового инфекционного госпиталя в городе Волжском и дополнительных коек в других стационарах, больницы будут готовы принять уже более 8 тысяч заразившихся коронавирусом. Для работы с инфекцией обучают медиков – их не хватает, к тому же каждый десятый ковидный пациент из числа медработников.

МАСКИ И ПЕРЧАТКИ НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ НА ОСТАНОВКАХ

На совещании отметили, что хотя в последнее время волгоградцы и стали больше внимания уделять своей безопасности и выполнять требования главного санитарного врача, контроль нужно усилить. А маски и перчатки в Волгограде начнут продавать в общественных местах, в транспорте и на остановках.

Работодателям еще раз напомнили, что они должны перевести 30 процентов сотрудников на удаленку, а также продумать скользящий график и подать данные в профильный комитет. Это залог того, что предприятия и организации не остановят работу.

- Безусловное выполнение решений оперативного штаба позволит обеспечить возможность продолжения хозяйственной деятельности и минимизировать возможные ограничения функционирования предприятий и организаций, - подчеркнул Андрей Бочаров.

А пока чиновники в течение двух дней подготовят новые предложения, как помочь медикам справиться с наплывом пациентов, усилить ковидную безопасность на предприятиях и контроль.