Волгоградский облздрав: Тесты на коронавирус делаем в первую очередь пациентам стационаров, чтобы освободить койки

В первую очередь тесты берут у пациентов больниц, а потом уже амбулаторных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлой неделе волгоградцы столкнулись с ситуацией, когда поликлиники перестали брать тесты на коронавирус. Отказывали тем, кто был на больничном с коронавирусом, и тем, кому нужно ложиться в больницу или в роддом. «Из-за большой нагрузки на лабораторию прием анализов временно приостановлен», - отвечали людям. Альтернативы никакой – в частных клиниках принимают только без симптомов, и там очередь на неделю. Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге ответил на вопрос "КП-Волгоград", почему волгоградцам перестали делать тесты на ковид:

- Никакая лаборатория у нас не закрывалась, был частично приостановлен прием анализов от амбулаторных пациентов ввиду того, что возросла нагрузка, и просто физически не было места для хранения проб перед их постановкой в реакцию. Поэтому было рекомендовано поликлиникам их придержать. Сейчас мы решаем вопрос по альтернативным методам исследования, но я пока не буду это комментировать, потому что это вопрос проработки. Мы должны до конца этой недели найти решение полностью, чтобы у нас не было таких внештатных ситуаций.

Николай Алимов объяснил, что такая ситуация объясняется вспышкой заболеваемости коронавирусом в области. Выросло в разы число пациентов в больницах и поликлиниках, которым нужно было делать тесты. Пришлось выбирать, кому тесты нужнее, а кто может подождать.

- У нас приоритет по отношению к стационарным пациентам. Чтобы мы могли их выписать, чтобы минимизировать количество дней госпитализации, чтобы была максимальная оборачиваемость коечного фонда. Для этого все лаборатории в приоритете делают тесты для стационарных пациентов, - объяснил чиновник.