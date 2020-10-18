В Калаче-на-Дону открывают госпиталь для ковидных пациентов

Во все палаты оборудована подача кислорода. Фото администрация ВО.

В Волгоградской области открывают еще один ковидный госпиталь – развернули его в Калаче-на-Дону. Сюда будут привозить коронавирусных пациентов со всех южных районов области. Он рассчитан на прием 150-ти человек: 140 коек в палатах и 10 – в реанимации.

К сожалению, число ковидных пациентов в регионе стремительно растет, мест в открытых госпиталях уже не хватает, поэтому и было принято решение перепрофилировать отделение Калачевской ЦРБ под ковидное. Естественно, прежде, чем сюда повезут пациентов с COVID-19, в отделении подготовили все необходимое. На эти цели из регионального бюджета выделили 10 миллионов рублей. Закупили не только кровати, но и лекарства, и необходимое оборудование, для медперсонала имеются все средства защиты, уверяют в областной администрации.

В госпитале организовали 140 коек и 10 мест в реанимации. Фото администрации ВО.

- Из 150 мест 110 подключены к подаче кислорода. Кроме того, мы оборудовали специальный шлюз в приемном отделении, где будет проводиться дезинфекция медработников и сотрудников «скорой помощи» после того, как они будут привозить сюда ковидных пациентов. Через этот же шлюз будут проходить и пациенты после выписки из стационара, - рассказывает заместитель главврача по медицинской части Калачевской ЦРБ Виктор Бесолов. – Подготовили и площадку для обработки карет «скорой помощи».

Уже в ближайшие дни Калачевский госпиталь сможет принять первых пациентов.