Пациентов сейчас могут отправить в любую больницу региона, вне зависимости от места жительства. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже 33 многопрофильные больницы Волгограда, Волжского и районов Волгоградской области превратились в инфекционные госпитали и принимают пациентов с коронавирусом. На юге и севере Волгограда под ковид отдали все стационары и морги. В Волжском тоже перепрофилировали все больницы. Плановую помощь сократили по максимуму и отложили, насколько это возможно. Где же теперь будут лечить и куда повезут пациентов с травмами, инфарктами, инсультами, нуждающихся в хирургической помощи, рассказал на брифинге зампред комитета здравоохранения области Николай Алимов.

- В Волжском осталась неотложная хирургия и травматология на базе третьей больницы. Мы вернули хирургический корпус в доковидный формат. Там хирурги, травматологи работают уже с 15 числа. Туда скорая везет пациентов из Волжского и из Заволжья, если на местах не могут оказать помощь. В нейрохирургическом плане волжская больница помогает даже Волгограду, - рассказал Алимов. - Помогают клиника медуниверситета, они стали брать экстренных пациентов в плане хирургической помощи. Железнодорожная больница дежурит по профилям кардиологии, инсультам, урологии, гинекологии.

В Волгограде основной поток больных со скорой помощи поступает в областную больницу №1 на Ангарском и в больницу №25. Именно в Волжский везут пациентов из нейрохирургии этих стационаров, когда продолжить лечение черепно-мозговой травмы можно в условиях травмотделения. А вот сердечников из Волжского отправляют в кардиологию больничного комплекса. Журналисты поинтересовались, как долго курсирующие между городами скорые простаивают в гигантских пробках на ГЭС и на мосту через Волгу.

- Из районов Заволжья мы можем использовать вертолет, как мы собственно, и делаем. Из Волжского везем на машинах скорой помощи. Это решаемый вопрос. В Волгограде тоже бывают пробки, есть проблесковые маячки. Иногда, чтобы довезти пациентов определенного профиля, требуется время, к сожалению, - отмечает зампред облздрава.

Тем временем, за последние сутки в регионе 176 заразившихся коронавирусом, на скорую поступило 3500 тысячи вызовов.

- Все рекорды побиты, которые только возможны, - подчеркивают в облздраве.