В Волгоградской области от COVID-19 умер молодой мужчина и два пенсионера

Коронавирус не щадит ни молодых, ни стариков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Волгоградской области бьет рекорды: больше 170-ти жителей заболевают ежедневно, много тяжелых – реанимации забиты. К сожалению, спасать удается не всех. За последние сутки к 19 октября в волгоградских госпиталях скончались еще три пациента – женщина и двое мужчин, причем одному из них был всего 41 год. Подробности об умерших «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперативном штабе.

Молодой мужчина жил в Городищенском районе. Его на «скорой» привезли в областной наркодиспансер. Осмотрев пациента, врачи положили его в инфекционное отделение и сделали тест. Его состояние стало стремительно ухудшаться, и мужчину в срочном порядке перевезли в больницу №5 Волгограда. Но было поздно. Спасти его просто не успели: болезнь развивалась молниеносно.

Еще один мужчина скончался в больнице №1 Волгограда. 71-летнего пенсионера доставили в госпиталь уже в крайне тяжелом состоянии. Врачи сделали все, что смогли, но COVID-19 дал осложнения и сердце пенсионера не выдержало

В смертельный список коронавируса попала и 88-летняя жительница Среднеахтубинского района. Бабушка долго не обращалась за медпомощью, лечилась дома сама. В больницу №3 Волжского она поступила в состоянии средней тяжести.

- Страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - уточняют в оперштабе.

Итого, к 19 октября COVID-19 уже унес жизни 178-ми волгоградцев.