Самоизоляцию для пенсионеров Волгоградской области продлили до 1 ноября

Пенсионеры старше 65 лет должны сидеть дома до 1 ноября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Режим самоизоляции по коронавирусу в Волгоградской области действует с конца марта и продлится как минимум до ноября. В регионе 18 октября вступила в силу новая редакция постановления губернатора №179. Изменения затронули на этот раз только пенсионеров. Карантинные ограничения и режим обязательной самоизоляции для жителей Волгоградской области от 65 лет и старше продлили по 1 ноября 2020 года.

Что это значит? Во-первых, работающим пенсионерам 65+ продлят по 1 ноября 2020 года больничный лист. Во-вторых, выходить из дома пожилым волгоградцам не запрещено. Напротив, в постановлении прописано много уважительных причин, по которым это можно сделать. В их числе покупки в магазинах и аптеках, поход в ателье и парикмахерскую, прогулка в парке и занятия физкультурой, а также прочие житейские надобности. При этом с 1 ноября в Волгоградской области закроют все дачные маршруты, социальные проездные на ноябрь для пенсионеров не продают уже неделю.

Для остальных волгоградцев в транспорте и магазине теперь обязательны не только маски, но и перчатки. Смотрите, какие еще карантинные ограничения режима самоизоляции по коронавирусу действуют в Волгоградской области в октябре 2020 года (подробности).