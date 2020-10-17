Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 октября: опять 173 заболевших и 3 смерти

Одна лаборатория перегружена так, что больше не принмает новые тесты на ковид в работу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В коронавирусной статистике Волгоградской области пока без просвета. С каждым днем заразившихся все больше, прирост стабилен. И не только среди тех, кому диагноз подтвердили лабораторно. Растет число волгоградцев, которых привозят в госпитали с пневмонией и приличным поражением легких, когда вирус в слюне уже не определяется. На сегодня положительный ПЦР тест пришел еще у 173 человек. В целом же число заболевших коронавирусом в Волгограде и области выросло до 17 тысяч 636 человек. Регион на 15-м месте в стране и по ежедневному приросту, и по суммарному количеству заразившихся. Все больше карантинных ограничений вводят в регионе. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 17 октября 2020 года.

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В соседних Ростовской и Воронежской областях ситуация с ковидом еще серьезней. В день там фиксируют уже по 200 – 300 новых случаев. В целом по России за сутки прибавилось почти 15 тысяч коронавирусных больных. Общее количество заразившихся перевалило за 1.384 миллиона человек, 1.065 миллиона из них выздоровели, более 24 тысяч умерли.

Стабильно растет число смертей от коронавируса и его последствий и в Волгоградской области. На сегодня официально подтвердили еще три летальных случая - умерли двое мужчин из области и пожилая женщина из Волгограда. Этих людей не стало больше месяца назад, процедура длительная. А сегодня пришло известие о смерти профессора Андрея Воронкова. Директору медколледжа ВолгГМУ было 43 года. Всего же ковид по официальным данным унес жизни уже 175 волгоградцев.

На сегодня сразу сто новых пациентов ковидных госпиталей старше пятидесяти. Больше всего заразившихся коронавирусом в Волгограде (+105), Волжском (+19) и Городище (подробности).

А вот справились с инфекцией и закрыли больничный лист более 86% заразившихся коронавиурсом волгоградцев – это более 15,2 тысячи человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, за последние сутки выписали еще 123 человека. Увы, но пациентов в больницах все больше, все меньше свободных мест. По данным оперштаба лечение в ковидных госпиталях проходят уже более 5,2 тысячи жителей региона - 5158 взрослых и 81 ребенок.

При этом все больше волгоградцев и волжан жалуются, что тесты на коронавирус делать просто перестали. Одна из самых больших лабораторий перегружена так, что больше не принимает новые тесты на ковид в работу.

Волгоградцы все чаще надевают перчатки и ходят в масках. Не только из-за необходимой предосторожности, но и из-за грозящих им штрафов. В сутки патрули выписывают по полторы сотни и более протоколов. Каждый день закрывают на время магазины и кафе. На этот раз под бдительное око регионального управления Роспотребнадзора попало бистро «Дамаск» в центре города.