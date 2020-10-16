Платный тест или роды в ковидном госпитале: беременных в Волгограде поставили перед выбором

Роженицам в период пандемии приходится нелегко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за резкого всплеска коронавируса в Волгограде в сложной ситуации оказались беременные женщины. Дело в том, что без отрицательного теста на коронавирус пациенток не принимают в «чистые» роддома (Приказ Минздрава России №513н), а единственная в Волгограде лаборатория, где делали бесплатные тесты на covid-19, приостановила свою работу из-за перегруженности. Перед беременными встал выбор без выбора: либо делать платный тест в частной клинике, либо идти рожать в обсерватор (в Волгограде женщин с неизвестным ковидным статусом направляются в роддом №1). Надо сказать, что частные лаборатории тоже загружены «под завязку» и результат теста необходимо ждать минимуи неделю. А новорожденный, как известно, ждать не будет.

В перинатальном центре №2 Волгограда предложили своим пациенткам третий вариант.

«Сказать женщине: «Идите, ищите, сдавайте, где хотите» - не наш вариант! Поэтому мы предлагаем пациенткам, поступающим к нам на дородовую госпитализацию без результата мазка, сдать кровь на иммуноглобулины в нашей поликлинике», - сообщают в ВОКПЦ №2.

Правда, этот тест тоже платный. Экспресс-тест (который готов через 30 минут) стоит 1260 рублей, а тест, результат которого готов через 6-12 часов, стоит 510 рублей.

«Надеемся ситуация временная, и скоро городская лаборатория возобновит свою работу. А пока, дорогие наши женщины, берегите себя. Если вы заболели, звоните своему акушеру-гинекологу, он подскажет, какими должны быть ваши дальнейшие действия», - поясняют в перинатальном центре.