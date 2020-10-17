Ковид убил двоих мужчин из области и женщину из Волгограда

У каждого имелся целый букет хронических заболеваний. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб опубликовал подробности о трех последних летальных исходах от коронавируса, официально подтвержденных 17 октября. В числе очередных жертв двое мужчин и женщина из Волжского, Палласовского района и Волгограда. Всем было за шестьдесят лет и у каждого имелся целый букет сопутствующих хронических заболеваний, которые обостряет коронавирус.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, 64-летний мужчина из Волжского попал в третью городскую больницу уже в тяжелом состоянии. А вот 69-летний житель Палласовского района сначала лечился дома. В больницу №12 его привезли, когда состояние пациента резко ухудшилось. Осложнения дали заболевания эндокринной системы. Были они и у 75-летней волгоградки, которая умерла в больнице №4. Кроме того, у пожилой женщины было больное сердце и патологии сосудистой системы.

В Волгограде это уже 71-я смерть от ковида, в Волжском - 19-я, а в Палласовском районе скончались три пациента с новой коронавирусной инфекцией. Всего же умерших в регионе уже 175.

Сегодня пришло известие о смерти профессора Андрея Воронкова. Директору медицинского колледжа ВолгГМУ было всего 43 года. Он скончался в ковидном госпитале. А накануне не стало столетнего фронтовика Владимира Турова. У него был положительный тест. Их в статистике нет.