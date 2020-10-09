Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 10 октября

Маски и перчатки придется носить в автобусе, в магазине и в химчистке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Опубликована новая версия режимного постановления губернатора № 179 от 15 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» (скачать полный текст постановления). Согласно документу, в Волгоградской области вновь ввели режим обязательной самоизоляции. Пока сидеть дома должны только жители региона в возрасте от 65 лет. Предприятия и организации в обязательном порядке должны отправить на «удаленку» 30% своих сотрудников. А всем волгоградцам снова придется носить не только маски, но и перчатки, правда, пока не везде. Разбираемся, что изменится с 10 октября и с 13 октября 2020 года, какие ограничения режима самоизоляции введут в Волгограде и области, какие карантинные меры ужесточат, и по каким правилам будем жить в ближайшее время.

Пенсионерам от 65 лет можно покидать свои дома только по уважительной причине – для них ввели обязательную самоизоляцию. В списке разрешенных причин с 13 октября 2020 – прогулки, занятия спортом, поход по магазинам, в больницу, выгул животных. Можно вынести мусор и даже ездить на работу тем, чье присутствие на рабочем месте принципиально. Остальным работающим пенсионерам продлят больничный по 18 октября 2020 года.

При этом с 1 ноября 2020 в Волгоградской области перестанут ходить дачные автобусы, а пенсионерам 65+ не будут продавать социальные проездные уже с 10 октября 2020.

Ограничения для волгоградских пенсионеров.

Социальная дистанция стала неотъемлемой частью нашей жизни. Закреплена она и в постановлении губернатора №179, как и масочный режим. А вот перчаточный режим с 10 октября 2020 вновь необходимо соблюдать в общественном транспорте и в такси, в магазинах, ателье, мастерских и химчистках. На остановках, на вокзалах, в аэропорту, в зданиях суда и прочих учреждениях, в том числе медицинских, перчатки пока лишь рекомендованы.

Постановление губернатора Волгоградской области №179 о перчаточном режиме.

Отправить на удаленку с 13 октября 2020 должны 30% сотрудников. В первую очередь работников 65+ и хроников. Но среди обязанных это сделать предприятий и организаций масса исключений – суды, силовые структуры, школы, детсады, магазины, медицина, промышленность, ЖКХ и так далее. Тем, кого работодатель не может перевести на дистанционную работу, должны обеспечить безопасные условия труда, транспорт и средства защиты.

В любом случае сведения о видах деятельности, адресе, работниках на удаленке и нет по установленной форме и без персональных данных должны передать в комитет промышленной политики, торговли и ТЭК. Справки по телефону – (8442) 35-30-29.

Коронавирус сдвинет и рабочее время. Чтобы развести потоки пассажиров общественного транспорта в часы пик предприятиям Волгоградской области рекомендовали сдвинуть на час раньше/позже рабочее время для части сотрудников.

В силе остаются и все прочие ограничения по коронавирусу, которые действовали до этого. Предприятия и отрасли пока решили не закрывать, продолжат работать очно школы, открыты детсады. А вот театры, кинотеатры (за исключением уличных), бани, ночные клубы и кальяны остаются под запретом и далее. Как и большие свадьбы, банкеты и массовые мероприятия.

Напомним, в регионе уже более 16 тысяч заразившихся коронавирусом и 160 умерших. Ежедневный прирост вышел на пиковые значения с момента начала пандемии. В ковидных госпиталях на сегодня более 4,5 тысяч человек, большинство из них с пневмонией. Свободных мест все меньше, поэтому в ближайшее время в госпитали превратят филиал онкодиспансера, больницы №7 и №15 в Волгограде, а также больницу Фишера в Волжском.