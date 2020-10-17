В Волгограде от ковида умер профессор Андрей Воронков

Андрею Воронкову было всего 43 года. Фото: ВолгГМУ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коронавирус продолжает наращивать смертельную статистику, уносит жизни молодых и талантливых. 17 октября пришло печальное известие: в ковидном госпитале скончался директор медицинского колледжа ВолгГМУ, профессор Андрей Воронков. Ему было всего 43 года. Болезнь развивалась стремительно. Коллеги не смогли его спасти. Точную причину смерти еще предстоит установить.

Андрей Воронков 20 лет назад окончил волгоградскую медакадемию. Работал на кафедре фармакологии и биофармации ФУВ. Защитил докторскую степень, был заместителем директора филиала в Пятигорске, в последнее время работал в колледже, также возглавлял Совет и УМК довузовского образования, был заместителем директора Научного центра инновационных лекарственных средств вуза. Опубликовал более полусотни научных работ.

Для университета это большая потеря. Соболезнования семье и близким Андрея Воронкова выразили коллектив ВолгГМУ и ректор Владимир Шкарин.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным, близким и коллегам Андрея Владиславовича.