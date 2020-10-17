Еще одно бистро закрыли из-за масок в Волгограде

Бистро опечатали до решения суда. Фото: Роспотребнадзор

Еще одно бистро закрыли в Волгограде из-за нарушений мер коронавирусной безопасности. На этот раз под бдительное око регионального управления Роспотребнадзора попало бистро «Дамаск» в центре города на улице Ткачева 8А/1. Список нарушений все тот же - нет масок, средств дезинфекции, а кварцевая лампа еще 1977 года выпуска. На ИП Александрову Ж.С. составили протокол,а бистро до решения суда накануне опечатали.

- Облучатель настольный ртутно-кварцевый предназначен для общих и местных индивидуальных облучений в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений, отсутствуют паспорт и инструкция по эксплуатации, - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Масок недостаточно, емкостей для дезинфекции посуды нет, ее моют руками. По мнению санитарных врачей, все это «представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей».

Это далеко не первая точка общепита, которая приостановит свою работу в период пандемии. Нередко попадают на санкции и магазины Волгограда и области.