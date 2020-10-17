В лидерах по приросту ковида Волгоград, Волжский и Городище

С каждым днем все больше положительных тестов. Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодня из 173 заразившихся коронавирусом и получивших положительные тесты жителей Волгоградской области сразу 105 из Волгограда. Таких цифр миллионный город еще не видел, впрочем, немало заболевших ковидом на сегодня прибавилось и во втором городе региона Волжском – плюс 19. А на третью позицию вновь вышел Городищенский район, где зафиксировали официально еще 11 ковидных пациентов. В целом география распространения коронавируса на 17 октября 2020 года включает 18 городов и районов Волгоградской области. Детей на этот раз в списке заразившихся мало – всего 9 человек, молодежи еще меньше. Зато подхватили инфекцию сразу 58 человек от 30 до 49 лет, и ровно сто новых пациентов ковидных госпиталей старше пятидесяти.

На сегодня коронавирус получил распространение в 18 городах и районах Волгоградской области Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе региона, шесть новых случаев коронавируса на сегодня в Палласовском районе Волгоградской области, пять – в Камышине. Сразу пять районов внесли в списки ковидных по три пациента, среди них близкие к областному центру Среднеахтубинский, Ленинский и Светлоярский, а также Ольховский и Октябрьский.

По двое заболевших на 17 октября в Дубовском и Быковском, Суровикинском и Жирновском районах региона. А Калач, Фролово, Серафимовичский и Николаевский добавили к ковид положительным по одному жителю.