Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 октября: опять рекорд – плюс 155

Медики уже не справляются с потоком ковидных больных. Госпитали переполнены. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Волгоградская область продолжает устанавливать все новые и новые рекорды по числу заболевших коронавирусом. Еще вчера, 9 октября цифра 151 заболевший казалась заоблачной, а за последние сутки шквал больных еще увеличился, и к 10 октября в волгоградских больницах прибавилось 155 пациентов с диагнозом COVID-19. Итого с начала пандемии в регионе заболели ковидом уже 16 тысяч 470 человек. Число смертей осталось прежним -160. С такими цифрами Волгоградская область занимает 12-е место среди всех регионов России. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 10 октября 2020 года.

Инфографика Яндекс. Коронавирус. Статистика.

Кажется коронавирус распространяется уже лавинообразно и его не остановить никакими ограничениями. За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 846 новых случаев коронавирусной инфекции. Сегодня пациенты с COVID-19 есть во всех 85-ти регионах страны. И он продолжает распространяться с нарастающим итогом в +1,0%. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК.

В Волгограде и области оперативно наращивают число коек под ковидных больных, так как число поступающих превышает число выписывающихся. За прошедшие сутки, например, поступило 155 человек, а выписали лишь 130. Врачей не хватает - многие из них сами болеют (с начала пандемии заболели ковидом уже 1,5 волгоградских медиков). Терапевтов в поликлиниках перевели на работу в три смены – до полуночи они ездят по вызовам. К 10 октября значительно расширилась и география распространения коронавируса по территории Волгоградской области - новые случаи зафиксированы сразу в 19-ти районах. Причем в основном это очаги ковида.

Коронавирус распространился на 19 районов Волгоградской области Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Роспотребе говорят – «ситуация крайне напряженная», и это еще не предел. Чтобы Волгоград и область окончательно «не захлебнулись» в потоке ковидных больных, администрация региона вернула часть ограничений. Напомним, что с сегодняшнего дня – 10 октября – без масок и перчаток ни в магазин, ни в транспорт не пустят. Пожилых людей старше 65 лет вновь отправили в обязательную самоизоляцию, а работодателей обязали как минимум 30% сотрудников перевести на «удаленку».