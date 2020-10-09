Волгоградские работодатели обязаны отчитаться, сколько сотрудников отправят на удаленку

Треть сотрудников в Волгоградской области должна будет работать из дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще в четверг, 8 октября оперативный штаб Волгоградской области объявил, что возвращает удаленку. Работодатели Волгоградской области обязаны минимизировать очное присутствие работников, и как минимум 30% людей отправить выполнять свои обязанности из дома. Это не рекомендация, как многим могло показаться, а обязательное требование.

- У нас существует ответственность за нарушение этих требований. Она будет применяться к работодателю. Всех работодателей обязывают принять решение в ближайшее время, об установлении конкретного количества работников, которые подлежат переводу на дистанционную работу, и которые не подлежат из-за особенности их работы. И эти сведения они должны предоставить в комитет промышленной политики, торговли и ТЭК (адрес указан в постановлении губернатора), - говорит заместитель руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко.

Все это прописали в новом постановлении губернатора, которое обещали опубликовать на сайте администрации области в пятницу, 9 октября. Там же прописаны и исключения – кому можно оставить всех сотрудников на рабочем месте.

- Они касаются деятельности госорганов, судов, адвокатов, органов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Роспотребнадзора и других организаций, деятельность которых непосредственно направлена на обеспечение защиты жизни и здоровья, прав и свобод граждан, - объясняет Лисименко. - Также это касается отдельных видов деятельности медицинских и фармацевтических организаций, торговых, сферы ЖКХ и ряда других.

Если какие-то другие компании и предприятия считают, что для них тоже должны установить исключение, они должны будут обратиться с комитет экономической политики.