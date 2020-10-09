Роспотребнадзор о коронавирусе в Волгограде: «Ситуация крайне неспокойная, нестабильная и напряженная»

Все больше пациентов в ковидных госпиталях и тяжелых больных. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Ситуация крайне неспокойная, нестабильная и очень даже напряженная», - так описала на брифинге 9 октября обстановку с коронавирусом в Волгоградской области глава регионального Роспотребнадзора. По словам Ольги Зубаревой, за последние две недели резко увеличился прирост заразившихся ковидом. В 12 городах и районах заболеваемость выше, чем в среднем по региону. Выросли коэффициенты распространения и очаговости. Хотя вспышек коронавируса в коллективах и медучреждениях стало меньше, все больше заболевших в семейных очагах. С августа и по сей день растет и число внебольничных пневмоний, сейчас они составляют 31% от всех заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в полтора раза увеличилось количество ковидных больных среди волгоградцев 65+, в 1,3 раза больше заразившихся в возрастной категории от 50 до 64 лет. А это самые главные группы риска, которые переносят коронавирус тяжелее всего. При этом 20% из официально выявленных ковидных пациентов болеют бессимптомно.

- Доля детей среди заболевших составляет 9%, но они на эпидситуацию не влияют, - заявила Ольга Зубарева.

Заболеваемость среди школьников всегда растет, когда в начале учебного года они собираются вместе, отмечают санитарные врачи. Поэтому ребят и не переводят на дистанционное обучение, пока в классе не появится хоть один зараженный ковидом. А пока школяров чаще косят риновирусы. В Волгограде уже превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. Случаев гриппа в регионе этой осенью пока официально не зафиксировали.

БОЛЕЮТ ПОТОМУ, ЧТО МАСКИ НЕ НОСИЛИ

- 85% зараженных коронавирусной инфекцией не носили маски, - отметила руководитель волгоградского Роспотребнадзора. Правда, как их считали, не рассказала.

Социальная дистанция, маски, перчатки, обработка рук и дезинфекция помещений – все это вновь обязательные условия появления волгоградцев в общественных местах уже с 10 октября.

- Нравятся маски, не нравятся маски, да, это не очень удобно носить их постоянно, но выхода все равно нет, - отмечает Ольга Зубарева. – наша задача прервать цепочку передачи и распространения коронавируса. Это необходимо, чтобы не вводить жестких мер, которые ударили бы по экономике.