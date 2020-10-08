Коронавирус в Волгограде: обязательное ношение перчаток и дистанционный режим вводят с 10 октября 2020 года

Перчатки надо будет надевать при посещении магазинов и в транспорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число больных коронавирусом в Волгоградской области стремительно растет, в связи с чем региональный штаб принял решение с 10 октября ужесточить ограничения и меры безопасности. В обязательный обиход возвращаются перчатки, а стариков отправляют на самоизоляцию. Что еще ждет волгоградцев с 10 октября 2020 года?

Итак, с 10 октября все без исключения волгоградцы будут обязаны носить маски и перчатки во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов. Кроме того, всех владельцев торговых точек и автоперевозчиков обязывают следить за тем, как посетители и пассажиры выполняют данные предписания. Они имеют права не пустить человека без маски и перчаток в магазин и в салон транспортного средства.

Кроме того, с 13 октября всех волгоградцев старше 65 лет возвращают на обязательную самоизоляцию.

А чтобы у стариков не было соблазна и дальше "гулять", с 13 октября останавливают продажу льготных пенсионных проездных билетов на ноябрь 2020 года. А с 1 ноября льготные проездные карты и вовсе перестанут действовать для волгоградцев старше 65 лет.

И еще. С 13 октября волгоградские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% своих сотрудников, а также всех работников старше 65 лет.

- Соответствующая нормативная документация после прохождения всех необходимых процедур будет опубликована на официальных ресурсах 9 октября, - уточняют "КП-Волгоград" в региональном оперштабе.

Напомним, что в октябре в Волгограде и области регистрируют всплеск ковидных больных. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 143 человек. А общая численность заболевших коронавирусом в регионе уже перевалила за 16 тысяч человек. Растет и число летальных исходов. С начала пандемии коронавирус уже унес жизни уже 158 жителей Волгоградской области.