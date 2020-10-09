В Волгоградской области коронавирусом заболели уже 1,5 тысячи медиков

Медики болеют ковидом повсеместно. Фото: Иван МАКЕЕВ

К 9 октября 2020 года обстановка с коронавирусом в Волгоградской области накалилась до предела: резко увеличилось число заболевших, больницы переполнены. Но главное не хватает врачей. Медики, которые оказались на передовой в борьбе с ковидом, болеют повсеместно. С начала пандемии в Волгоградской области коронавирусом уже заболели более полутора тысячи медиков. Это 9,8% от всех заболевших в регионе людей.

- В том числе 26 сотрудников соцобслуживания, более 800 – медсестер (средний медперсонал) и более 250-ти – младших медицинских работников, - уточняет заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

1200 из этих медиков уже выписались после выздоровление и вернулись на свои рабочие места, более трехсот – еще продолжают лечение. Отсюда и дефицит врачей и медсестер. Нагрузка на оставшихся медиков значительно увеличилась, поэтому не удивляйтесь, что попасть к специалистам стало сложнее.

- Специалисты узкого профиля продолжают прием в поликлиниках, но только по предварительной записи, и надо понимать, что часть врачей заняты на в работе с ковидными пациентами, потому сроки приема несколько удлинились, - признается Алимов.