Коронавирус распространился на 19 районов Волгоградской области

Лавина коронавируса накрыла регион. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на строгий масочный режим и все старания властей, коронавирус стремительно распространяется по территории Волгоградской области. Еще вчера он был в 14-ти районах, а к 10 октября COVID-19 расширил свою географию на 19 районов области. Причем только в шести муниципалитетах зафиксированы единичные случаи (Иловлинский, Суровикинский, Ленинский, Серафимовичский, Новониколаевский, Ольховский), во всех остальных – уже очаги ковида. Больше всего заболевших, как и прежде, в Волгограде и Волжском: плюс 44 и плюс 40 соответственно.

Значительно увеличилось число ковидных больных в Камышинском районе: сегодня там зарегистрировали 13 новых случаев. Сложная обстановка сохраняется и в Городищенском районе – 7 новых случаев коронавируса.

По пять заболевших добавилось в Котовском, Чернышковском, Кумылженском, Урюпинском и Среднеахтубинском районах. В Светлоярском, Нехаевском, Палласовском и Николаевском – по 4 новых пациента. Подтвердили диагноз COVID-19 также у двух жителей Жирновского и двух из Дубовского района.