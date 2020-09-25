«Она всю жизнь спасала других, но коронавирус ее забрал»: в Урюпинске умерла врач

Фото с личной странички Татьяны Бабайцевой.

«Умерла врач Урюпинской районной больницы. Ей было всего 53 года. Она скончалась от осложнений на фоне коронавируса», - эта печальная новость вмиг разнеслась по соцсетям. COVID-19 забрал жизнь еще одного нашего медика. Ее звали Татьяна Бабайцева.

Татьяна работала врачом ультразвуковой диагностики.

«Врач от Бога!», «Хорошая была врач и человек, не раз приходилось обращаться к ней», «Очень редко сегодня можно встретить таких врачей – добрая, отзывчивая, она любила свою профессию и людей», - такие комментарии сегодня пишут те, кто непосредственно знал медика.

Бабайцева всю жизнь посвятила медицине. Окончила Волгоградский медуниверситет, и сразу после получения диплома вернулась в родной Урюпинск.

По словам друзей и коллег, Татьяна сгорела буквально за несколько дней. И хотя официально чиновники не подтверждают, что медик умерла от коронавируса (так как окончательное заключение обычно приходит через полтора-два месяца), знакомые врача, как один говорят, - «Ее убил коронавирус».

«Я же только три дня назад ей давление мерила и укол делала… Как же скоропостижно. Для меня просто шок, что ее не стало. Также стремительно за 5 дней ушел полтора месяца назад и мой муж…», - пишет на страничке Татьяны Бабайцевой ее подруга Валентина.

«Нет лекарства от коронавируса… Моя дочь тоже лежит сейчас на грани жизни и смерти. Проклятый коронавирус», - есть и такие комментарии людей в отчаянии.

В неофициальной беседе коллеги врача признаются, что работать приходится почти без выходных, медиков в урюпинской больнице очень не хватает. А больных в районе сегодня много.

Напомним, что на базе Урюпинской ЦРБ действует инфекционный госпиталь для ковидных пациентов. О том, что в районе катастрофически не хватает специалистов-медиков стало понятно, когда на помощь в район отправили целую группу интернов из Волгограда. На пару месяцев обстановка стабилизировалась, сегодня число пациентов растет день ото дня.

«Не могу поверить, что ее нет…», «Как же так…», «Очень жалко, что такие люди так рано уходят», «Светлая ей память!», «Пусть земля ей будет пухом», «Соболезную родным и близким», - на страничке Татьяны Бабайцевой печаль и скорбь. У Татьяны остались сын, дочь и маленький внук.

«КП-Волгоград» также выражает свои соболезнования.

Отметим, что это уже не первая смерть врача в Волгоградской области от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 унес жизни уже 13-ти медиков. В их числе врач-терапевт волгоградской поликлиники №22 Клавдия Максименко, и известная в городе главный врач поликлиники Ирина Гайдук, и два водителя "скорой помощи", и санитарка Иловлинской районной больницы, и медсестричка и волгоградского госпиталя ветеранов, которая работала в "красной зоне", и начмед первой горбольницы Галина Ковалева.... Коронавирус не щадит никого.