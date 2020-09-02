Стала жертвой коронавируса: в Волгограде умерла начмед первой горбольницы

Фото: Городская клиническая больница № 1

Коронавирус никуда не отступает. Каждый день в Волгоградской области подтверждаются новые смерти от осложнений, вызванных ковидом. На линии огня – врачи. Они жертвуют собой, помогая пациентам справиться с болезнью. К сожалению, вирус не щадит и их. Еще один волгоградский врач погиб на боевом посту - от коронавируса скончалась заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы №1 Волгограда Галина Ковалева. Опытного медика не стало 22 августа. Об этом сообщили коллеги Галины Захаровны.

- 22 августа 2020 года после тяжелой болезни на 67 году ушла из жизни Ковалёва Галина Захаровна. Всю свою сознательную жизнь она посвятила медицине и охране здоровья граждан, но сама стала жертвой эпидемии коронавируса. Болезнь оказалась сильнее её и сильнее нас, её коллег, - с прискорбием говорят люди, проработавшие с Галиной Ковалевой бок о бок много лет. Конечно, ее смерть стала огромной потерей для всего коллектива первой горбольницы.

Как пояснили "КП" в облздраве, почувствовав первые симптомы болезни, Галина Захаровна самоизолировалась дома и вызвала врача. Ее лечили амбулаторно. Но когда ей стало хуже, женщину госпитализировали в ту же больницу, где она работала начмедом. Коллеги очень хотели ее спасти, но не смогли.

Известно, что заразилась врач вне стен больницы - контактировала с зараженным коронавирусом. В красной зоне она не работала, но выполняла всю руководящую работу тогда, когда ее учреждение перепрофилировали под ковидный госпиталь.

В свои 66 лет Галина Ковалева могла бы уже не работать, особенно во время пандемии. Всем жителям старше 65 лет нужно соблюдать самоизоляцию. Кроме врачей, которые могут сделать выбор. И Галина Захаровна выбрала спасать людей. Она понимала, что сейчас на работе как никогда нужна ее помощь. Только все разрушила пандемия. Коронавирус оказался сильнее. В 1-й городской больнице развернут инфекционный госпиталь, где лечат пациентов с ковидом.

Галина Ковалева окончила Волгоградский медицинский институт в 1977 году по специальности стоматолог. После завершения учебы она отправилась работать врачом-стоматологом в Астрахань. А в 1980 году вернулась в родной Волгоград. На протяжении шести лет Галина Захаровна трудилась ассистентом кафедры хирургической стоматологии мединститута. В 1987 году Галина Ковалева стала начмедом Городской клинической больницы №1. И проработала в этой должности 33 года.

На медицинских сайтах о работе Галине Ковалевой только положительные отзывы пациентов. Люди писали, что такого специалиста им послал Бог. И за такой профессионализм нужно платить повышенную зарплату.

Галина Ковалева была замужем за Николаем Зюбан, профессором Волгоградского государственного технического университета. Он трудится в вузе с 1983 года. В 1986 году был назначен деканом факультета горячей обработки металлов - сейчас это факультет технологии конструкционных материалов. И Николай Зюбан работает там и сейчас.

В официальную статистику смертности от коронавируса Галина Ковалева пока не попала. Врача похоронили 25 августа. Обычно, жертв ковида регистрируют спустя несколько недель и даже месяцев после их смерти.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким, коллегам, пациентам Галины Ковалевой.

К сожалению, это далеко не первая смертей врачей в нашем регионе. На странице памяти медработников, скончавшихся от Covid-19, уже 10 волгоградцев, и туда добавили еще не всех. Напомним, «КП-Волгоград» ранее сообщала о смерти от коронавируса таких известных в Волгограде специалистов, как главврач третей поликлиники Ирина Гайдук и терапевт 22-й поликлиники Клавдия Максименко.