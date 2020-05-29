2020-05-29T15:27:23+03:00
Происшествия

В Волгограде от коронавируса умер врач поликлиники

70-летняя терапевт Клавдия Максименко заразилась COVID-19 на работе от пациентов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Несмотря на все усилия коллег, медика не спасли. Фото администрации ВО.Несмотря на все усилия коллег, медика не спасли. Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

За последние сутки, к 29 мая 2020-го, в Волгоградской области зафиксировано сразу две смерти от коронавируса. К сожалению, один из умерших – это врач. Клавдия Максименко работала в поликлинике №22 Волгограда и заразилась коронавирусом от пациентов. Сказался возраст и больное сердце - женщине в феврале исполнилось 70 лет.

- К сожалению, умер медик. Скончался врач одной из поликлиник. Он был уже достаточно пожилым человеком – пенсионного возраста, но продолжал работать. Выезжал на дом к пациентам с подозрением на COVID-19. Вероятнее всего именно на работе – от пациентов – он и заразился коронавирусом. Несмотря на все наши усилия, спасти его нам не удалось. У медика были сопутствующие заболевания - гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, которые и дали осложнения. Мы потеряли хорошего специалиста, - сообщает скорбные подробности заместитель председателя волгоградского облздрава Николай Алимов.

К слову, умела врач еще в начале мая. "Это случилось еще три недели назад", - отметил Николай Алимов. Но информацию подтвердили только сегодня, когда пришел окончательный результат теста, сделанного посмертно. Он и подтвердил - женщина "сгорела" от COVID-19.

Ей было уже 70 лет, но она продолжала работать. На работе и "сгорела".

Ей было уже 70 лет, но она продолжала работать. На работе и "сгорела".

"КП-Волгоград" выяснила, что умерший врач - это терапевт поликлиники №22 Красноармейского района Клавдия Максименко. Ей было 70 лет, 45 из них она проработала в медицине. Когда началась пандемия, она продолжала принимать пациентов и ходить по вызовам.

Вторая умершая за минувшие сутки – это жительница Нехаевского района. Женщине было 52 года, страдала эндокринными заболеваниями. Заразилась она от своего мужа, который вернулся из Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хороший доктор, милая женщина»: в Волгограде от коронавируса скончалась терапевт

Клавдия Максименко 45 лет жизни посвятила лечению людей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде директор детсада уволила воспитателей без зарплаты
Клуб проходит лицензирование: в «Роторе» опровергли слухи о снятии с РПЛ
В Волгограде торговец рыбой предложил взятку полицейскому
В Волгограде десять беременных с коронавирусом успешно родили детей
В Волгограде погоня полиции за пьяным водителем закончилась дракой с цыганами
Волгоградец выступил за открытие детских садов
«КамАЗ», под которым рухнул мост в Волгоградской области, перевозил 30 тонн нута
Спасибо нашим докторам!: полиция Волгограда сняла видеоролик с благодарностью врачам
Волгоградец продал иномарку и потребовал у страховой 7,5 миллионов за ее угон
Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: ситуация остается непростой
Коронавирус в Волгоградской области бьет рекорды: плюс 133 заболевших и 2 смерти
362 волгоградца проигнорировали самоизоляцию и масочный режим
В ДТП на западе Волгограда пострадали двое детей
Под Волгоградом две недели ищут пропавшего 34-летнего мужчину
Волгоградцев спросят о пустых троллейбусах
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 29 мая: Волжский и Волгоград соединят маршрутки
Владельцы летних кафе и киосков могут получить отсрочку за размещение
Последний звонок в Волгограде покажут по ТВ и вКонтакте
10 маршруток соединят Волгоград и Волжский с 28 мая
Задержали, недоплатили: прокуратура нашла массу нарушений по надбавкам за коронавирус волгоградским медикам
В Волгограде судят наркосбытчика, напавшего на полицейского с ножом
Летчики сняли видео, как готовятся к авиапараду Победы над Волгоградом
В Волгограде снесут три многоэтажки
«От сердца к сердцу»: волгоградским врачам подарили сотни сертификатов в салоны красоты
В Волгограде гаишники устроят облаву на тонированные автомобили
Федеральный Фонд поможет достроить пять проблемных многоэтажек в Волгограде
В Волгограде ИП не платила зарплату 11 сотрудникам кондитерской