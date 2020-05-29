В Волгограде от коронавируса умер врач поликлиники

За последние сутки, к 29 мая 2020-го, в Волгоградской области зафиксировано сразу две смерти от коронавируса. К сожалению, один из умерших – это врач. Клавдия Максименко работала в поликлинике №22 Волгограда и заразилась коронавирусом от пациентов. Сказался возраст и больное сердце - женщине в феврале исполнилось 70 лет.

- К сожалению, умер медик. Скончался врач одной из поликлиник. Он был уже достаточно пожилым человеком – пенсионного возраста, но продолжал работать. Выезжал на дом к пациентам с подозрением на COVID-19. Вероятнее всего именно на работе – от пациентов – он и заразился коронавирусом. Несмотря на все наши усилия, спасти его нам не удалось. У медика были сопутствующие заболевания - гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, которые и дали осложнения. Мы потеряли хорошего специалиста, - сообщает скорбные подробности заместитель председателя волгоградского облздрава Николай Алимов.

К слову, умела врач еще в начале мая. "Это случилось еще три недели назад", - отметил Николай Алимов. Но информацию подтвердили только сегодня, когда пришел окончательный результат теста, сделанного посмертно. Он и подтвердил - женщина "сгорела" от COVID-19.

Ей было уже 70 лет, но она продолжала работать. На работе и "сгорела".

"КП-Волгоград" выяснила, что умерший врач - это терапевт поликлиники №22 Красноармейского района Клавдия Максименко. Ей было 70 лет, 45 из них она проработала в медицине. Когда началась пандемия, она продолжала принимать пациентов и ходить по вызовам.

Вторая умершая за минувшие сутки – это жительница Нехаевского района. Женщине было 52 года, страдала эндокринными заболеваниями. Заразилась она от своего мужа, который вернулся из Москвы.

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