Волгоград перейдет на московское время в декабре

Встречать Новый год волгоградцы уже вполне могут лишь раз - по московскому времени. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вопрос о переходе Волгоградской области на московское время снова всплыл в Волгоградской областной Думе. Причем перевести стрелки в регионе могут уже в этом году – 20 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут. Именно это время значится в проекте федерального закона «Об исчислении времени», который подготовил профильный парламентский комитет Волгоградской областной Думы. Решение о внесении в Госдуму соответствующей законодательной инициативы местные депутаты облдумы приняли на заседании 20 августа.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, Волгоградскую область депутаты предлагают перенести из третьего пункта статьи 5 закона №107-ФЗ во второй, где перечислены регионы, которые живут во 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).

В пояснительной записке волгоградские депутаты не упоминают областной референдум, на котором жители региона приняли решение о переходе на местное время. Зато подробно расписывают опрос по времени 2020 года. При этом, как следует из документа, никаких дополнительных расходов и изменения законодательства для перевода стрелок на московское время не потребуется.

- 20 августа в региональном парламенте пройдет собрание фракций, а затем заседание, на котором рассмотрят вопрос о времени, - рассказал «КП-Волгоград» главный координатор темы, депутат Сергей Булгаков.

Волгоградцы никак не придут к общему мнению, хотят они жить в одном часовом поясе со столицей или все же ложиться и вставать по местному времени. Но от жителей Волгоградской области уже ничего не зависит. Сначала свое слово скажут депутаты регионального парламента. Дальше слово будет за их коллегами из Госдумы. И если все и дальше пойдет так же гладко и согласовано, то встречать 2021 год волгоградцы будут лишь один раз – в полночь по московскому времени.

Проект волгоградских депутатов.

Напомним, два года назад - в 2018-м - волгоградцы на референдуме проголосовали за переход региона на местное время (волгоградское время - плюс 1 час к московскому - поддержали 58% проголосовавших). Казалось, люди уже привыкли жить в своем часовом поясе: полюбили дополнительный светлый час вечерами, научились раньше вставать, подстроились под телесетку. Но бизнесмены и депутаты не были довольны местным временем.

В итоге опрос по времени провели с 25 июня по 1 июля 2020 года одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Почти 74% волгоградцев, имеющих право голоса, пришли на опрос. Более 65% из них поддержали возврат региона к московскому времени. За сохранение местного времени высказались 34% проголосовавших.

Многие волгоградцы сомневаются в легитимности опроса "на коленке" - все видели, как он проходил. Поэтому от депутатов были предложения провести еще один референдум по времени - по всем правилам и с наблюдателями. Но большинство местных парламентариев возвращаться к этому вопросу после того, как добьются желаемого, больше не намерены.