Госдума рассмотрит вопрос о переходе Волгограда на московское время

Переводить стрелки волгоградцы будут перед новым годом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Волгоградской областной Думы на заседании 20 августа одобрили проект закона о смене часового пояса. Так что теперь переход Волгограда на московское время – это лишь дело времени. Ждать осталось недолго. Просыпаться на час позже и возвращаться с работы в потемках волгоградцы будут уже начиная с 20 декабря 2020 года. Если, конечно, депутаты Госдумы успеют рассмотреть законодательную инициативу волгоградских коллег, и примут соответствующие изменения в федеральных закон об исчислении времени. Теперь слово за ними, законопроект уйдет «наверх» в ближайшее время.

- При разработке законопроекта взято за основу волеизъявление большинства населения Волгоградской области. У каждого жителя региона была возможность в свободной демократичной форме выразить свое мнение по данному вопросу. Законодательно точку в этом затянувшемся споре поставят коллеги из Федерального Собрания», – отметил один из инициаторов закона о переводе времени депутат облдумы Михаил Струк.

Тем временем, жители региона снова разделились на два лагеря и ломают копья в соцсетях. Кто-то радуется возвращению московского времени, кто-то негодует, что решение народного референдума отменяют вот так. В любом случае, волгоградские депутаты к этому вопросу возвращаться больше не хотят. Тема перевода стрелок для большинства из них исчерпана. По местному времени Волгоградской области жить осталось всего четыре месяца.

Напомним, два года назад - в 2018-м - волгоградцы на референдуме проголосовали за переход региона на местное время (волгоградское время - плюс 1 час к московскому - поддержали 58% проголосовавших). Казалось, люди уже привыкли жить в своем часовом поясе: полюбили дополнительный светлый час вечерами, научились раньше вставать, подстроились под телесетку. Но бизнесмены и депутаты не были довольны местным временем.

В итоге опрос по времени провели с 25 июня по 1 июля 2020 года одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Почти 74% волгоградцев, имеющих право голоса, пришли на опрос. Более 65% из них поддержали возврат региона к московскому времени. За сохранение местного времени высказались 34% проголосовавших. Правда, проходил опрос буквально "на коленке" - в коридорах, без наблюдателей, списков избирателей и со свободным доступом к опросным листам. Поэтому от депутатов звучали предложения провести еще один референдум по времени - по всем правилам.